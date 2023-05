Jamie Dimon alertou que as tensões entre os EUA e a China mudaram a ordem mundial

Jamie Dimon, CEO do JPMorgan, alertou que as tensões entre os Estados Unidos e a China derrubaram o sistema internacional, tornando mais complexo lidar com ele do que durante a Guerra Fria.

Em um dia em que os dados da indústria mostraram que a recuperação da segunda maior economia do mundo estava vacilando, Dimon também argumentou que a “incerteza” sobre as políticas de Pequim prejudicaria a confiança dos investidores.

“Espero que possamos resolver todas essas diferenças, você sabe, com a China e a América e o que eles fazem com outros aliados e relacionamentos e coisas assim”, disse ele em comentários a portas fechadas na conferência do JPMorgan em Xangai.

“Nós realmente não tínhamos isso [complexity] Realmente desde a Segunda Guerra Mundial. . . “Eu não colocaria a Guerra Fria nessa categoria”, acrescentou, segundo uma gravação de áudio do evento.

O JPMorgan não comentou imediatamente.

Os comentários de Dimon durante sua primeira visita à China continental em quatro anos ocorreram quando uma desaceleração na atividade fabril chinesa lançou dúvidas sobre as perspectivas de crescimento do país, sacudindo os mercados de ações regionais em meio ao agravamento das relações com os Estados Unidos.

Se tem mais incerteza, causada em certa medida pelo governo chinês. . . Isso não apenas mudará o IDE, disse Dimon à Bloomberg Television, em resposta a perguntas sobre a política da China em relação ao Covid-19 e sua repressão a consultores e ao setor de tecnologia. “As pessoas aqui vão mudar sua autoconfiança.”

A China está lutando para reviver o crescimento econômico, mostraram os números de quarta-feira, depois de abandonar sua política de Covid zero no final do ano passado.

O PMI industrial oficial caiu para 48,8 em maio, em comparação com 49,2 em abril, de acordo com o National Bureau of Statistics.

Você está visualizando uma captura de tela de um gráfico interativo. Provavelmente, isso ocorre porque você não está conectado à Internet ou o JavaScript está desativado em seu navegador.

Os dados levaram o índice Hang Seng China Enterprises de Hong Kong, que rastreia as principais empresas do continente, a subir quase 2 por cento na quarta-feira, levando o índice de referência a cair mais de 20 por cento em relação ao pico de janeiro e em um mercado de baixa.

O renminbi caiu 0,5%, para 7,1128 renminbi por dólar, uma queda de cerca de 3% em relação ao ano anterior.

Economistas disseram que se o PMI permanecer abaixo de 50 por vários meses, indicando contração, o governo considerará políticas de estímulo.

A economia da China cresceu rapidamente no primeiro trimestre, mas a recuperação vacilou desde então. As grandes esperanças de reabertura dos negócios foram prejudicadas pela falta de confiança dos investidores e pelas tensões geopolíticas depois que os Estados Unidos derrubaram um suposto balão espião chinês e aumentaram as sanções aos semicondutores.

Pequim também invadiu grupos estrangeiros como Bain & Company, Capvision e o grupo de due diligence Mintz, e aumentou a regulamentação de players domésticos no setor privado, incluindo empresas de tecnologia e empresas de educação.

O investimento imobiliário, o crédito e os lucros industriais caíram, enquanto indicadores como as vendas no varejo ficaram aquém das expectativas dos analistas, lançando dúvidas sobre a meta de crescimento de 5 por cento do governo para o ano.

O investimento estrangeiro direto na China, de acordo com uma das principais referências do Ministério do Comércio, aumentou 2,2% nos primeiros quatro meses de 2023, para pouco menos de 500 bilhões de renminbi, embora em dólares tenha caído 3,3%, para US$ 73,5 bilhões.

Na conferência do JPMorgan, Dimon disse que, embora às vezes reclamasse dos reguladores no mercado doméstico do banco, o sistema americano tinha um “lado positivo”.

“Transparência, proteção ao investidor, estado de direito, capacidade de fazer negócios em grandes mercados, presença de práticas corruptas apropriadas – isso é realmente bom para o país. É bom para os mercados financeiros. É bom para o capital”, ele disse.

A visita de Dimon a Xangai é uma das várias viagens de destaque de executivos estrangeiros à medida que a China reabre. Elon Musk, CEO da Tesla, voou para Pequim esta semana e se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, Chen Gang.

O JPMorgan investiu pesadamente no continente, onde o governo deu às empresas estrangeiras maior flexibilidade para estabelecer suas próprias empresas financeiras como parte de um esforço para desenvolver um sistema financeiro amplamente fechado. Em 2018, Dimon disse em Pequim que “construímos aqui há 100 anos”.

A conferência do banco em Xangai, que incluiu palestras de Henry Kissinger e Robin Li, CEO da Baidu, atraiu cerca de 3.000 pessoas. Foi amplamente fechado para a mídia.

Reportagem adicional de William Langley, Andy Lin e Hudson Lockett em Hong Kong