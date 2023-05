O preço do Bitcoin BTC sobe abaixo de US$ 28.000, com os investidores buscando avanços no teto da dívida dos EUA

Espera-se que a Câmara dos Deputados vote o acordo do teto da dívida na quarta-feira, com alguns conservadores linha-dura já indicando que não votarão pelo pacote rígido e alguns democratas progressistas ainda não se comprometeram com ele. “Com base na reação do fim de semana às notícias do teto da dívida, o acordo pós-votação parece ter uma reversão positiva no mercado no curto prazo”, escreveu Vetle Lunde, analista sênior da K33 Research, em nota semanal publicada na terça-feira.