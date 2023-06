A Lucid, fabricante de carros elétricos, levantou US$ 3 bilhões, principalmente do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita

31 Mai (Reuters) – O Lucid Group (LCID.O) disse que planeja levantar cerca de US$ 3 bilhões por meio de uma oferta de ações, quase dois terços dos quais virão do Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita, que está enviando ações da companhia elétrica de luxo. A montadora caiu 9% no mercado after-hours.

A Lucid disse que o Fundo de Investimento Público, que detém mais de 60 por cento da empresa, concordou em comprar 265,7 milhões de ações em uma colocação privada por cerca de US$ 1,8 bilhão, o que implica um preço de cerca de US$ 6,80 por ação da Lucid, em comparação com o fechamento das ações de quarta-feira de 7,76. dólar.

O restante será levantado por meio de uma oferta pública de 173,5 milhões de ações ordinárias.

O dinheiro extra é significativo e vem quando a montadora, como seus pares, luta com perdas crescentes e aperta as reservas de caixa em meio a temores de recessão e uma guerra de preços provocada pela líder de mercado Tesla Inc (TSLA.O).

“A oferta secundária provavelmente está boa porque há muitos dólares ESG em busca de investimentos”, disse Louis Navellier, diretor de investimentos da empresa de gestão de recursos Navellier, que fez EV e investimentos relacionados, mas se afastou da Lucid.

“Isso, junto com o dinheiro dos sauditas, garantirá que o Lucid sobreviva por mais alguns anos. Mas sua taxa de queima deve cair rapidamente. Há uma abundância de veículos elétricos à venda nos Estados Unidos e os concorrentes estão cortando preços e oferecendo descontos”, disse.

O caixa e equivalentes de caixa da Lucid caíram para US$ 900 milhões no final do primeiro trimestre, de US$ 1,74 bilhão no trimestre anterior.

A diretora financeira Sherry House disse que a empresa tem cerca de US$ 4,1 bilhões em caixa, o suficiente para financiar o negócio de veículos elétricos pelo menos no segundo trimestre do ano que vem.

A fabricante de sedãs de luxo cortou sua previsão de produção para 2023 este mês e registrou receita abaixo do esperado no primeiro trimestre, com o CEO Peter Rawlinson citando o aumento das taxas de juros como um desafio para o mercado.

Apesar das lutas da Lucid, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, liderado pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, tem sido um investidor leal na montadora, com sua participação atualmente no valor de US$ 9 bilhões.

A fabricante de veículos elétricos com sede na Califórnia está construindo sua primeira fábrica de produção no exterior na Arábia Saudita, e o governo saudita concordou em comprar até 100.000 veículos Lucid na próxima década.

A Lucid, que deve apresentar seu SUV Gravity ainda este ano, antes de seu lançamento em 2024, disse na quarta-feira que planeja usar os recursos líquidos de suas ofertas para fins corporativos gerais, incluindo despesas de capital e capital de giro.

O Bank of America Corp (BAC.N) está atuando como gerente de subscrição para o IPO. A arrecadação de fundos foi relatada pela primeira vez pela Bloomberg News.

Reportagem adicional de Kanjik Ghosh e Akriti Sharma em Bengaluru e Abhiroop Roy em San Francisco; Edição por Devika Syamnath e Muralikumar Anantharaman

