Bengals QB ativo para ‘MNF’ contra Rams

Enquanto o Cincinnati Bengals tenta evitar um início de temporada de 0-3, eles procuram incluir o quarterback Joe Burrow no jogo crucial “Monday Night Football”.

Burrow agravou novamente sua lesão na panturrilha na derrota de Cincinnati na semana 2 para o Baltimore Ravens e foi listado como questionável devido a uma derrota na noite de segunda-feira contra o Los Angeles Rams. O jogador do quarto ano sofreu a lesão pela primeira vez no campo de treinamento e perdeu cinco semanas antes de retornar para a abertura da temporada em Cincinnati.

As apostas são altas para os Bengals, que já procuram sair de um grande buraco depois de duas semanas. Dos 100 times que começaram 0-3 desde 2002, apenas um – o Houston Texans de 2018 – chegou aos playoffs.

Aqui estão as últimas notícias sobre a lesão de Burrow na segunda-feira:

Atualização sobre lesão de Joe Burrow: QB ativo no ‘Monday Night Football’ contra Rams

Burrow está oficialmente ativo para o jogo de segunda à noite contra o Rams.

Os Bengals também apoiaram Jake Browning e Reid Sinnett, que foi contratado para o time de treino no início desta semana.

Kelsey Conway do Cincinnati Enquirer e USA TODAY Network Salvo um revés, Burrow tentará jogar no “Monday Night Football”, foi relatado na segunda-feira. Na manhã de segunda-feira, Diana Rossini da equipe atlética Burrow, que deveria treinar no início do dia, estava “tendendo na direção certa” com uma lesão na panturrilha, escreveu ele, despertando otimismo de que o quarterback poderia jogar contra o Rams.

Quem é o QB reserva do Bengals para Joe Burrow?

Se Burrow tivesse acabado sentado, isso poderia ter colocado Cincinnati em apuros.

Browning poderia ter sido o próximo homem atrás do quarterback, já que o chamador não elaborado de Washington e o ex-membro do time de treino do Minnesota Vikings tentou apenas um passe – uma incompletude este ano na Semana 1 – em toda a sua carreira na NFL.

Os Bengals contrataram esta semana AJ McCarron – que jogou pelo time de 2014-17 – e Sennett para o time de treino.

