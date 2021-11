Jacob Liu: Remover as tarifas comerciais entre os Estados Unidos e a China reduziria a inflação

As relações entre Washington e Pequim pioraram em 2018, quando o governo Trump impôs tarifas sobre bilhões de dólares em produtos chineses e Pequim respondeu com medidas punitivas semelhantes, mergulhando ambos os lados em uma guerra comercial prolongada.

Ele continuou: “Eu acreditei desde o início que as tarifas eram uma forma ineficaz de lidar com seus ataques aos consumidores americanos. Atualmente, com a inflação sendo um problema, a reversão das tarifas na verdade reduziria a inflação nos Estados Unidos.”

Ele disse no programa “Street Signs in Asia” da CNBC que atualmente não há “espaço político” para fazer isso.

As tarifas dos EUA sobre produtos chineses foram em média 19,3% com base no comércio no início de 2021Enquanto as tarifas chinesas sobre os produtos norte-americanos somaram cerca de 20,7%, de acordo com Dados coletados pelo Peterson Institute for International Economics no início deste ano.

Os dados mostraram que antes da guerra comercial, as tarifas dos EUA sobre produtos chineses eram em média 3,1% no início de 2018, enquanto as tarifas chinesas sobre produtos dos EUA eram de 8%.

Referindo-se ao cancelamento de tarifas, Lu disse: “Acho que os dois líderes deveriam criar espaço político em nossos dois países para que essas questões sejam questões em que você pode avançar e progredir, ou então ficaremos onde estamos. Fica pior . Acho que podemos fazer um trabalho melhor. “

As empresas americanas arcam com a maior parte da carga de custos das altas tarifas impostas no auge da guerra comercial EUA-China, De acordo com um relatório da Moody’s Investors Service no início deste ano.

A agência de classificação disse que os importadores dos EUA arcam com mais de 90% dos custos adicionais resultantes das tarifas de 20% dos EUA sobre os produtos chineses. Isso significa que os importadores americanos pagam cerca de 18,5% a mais no preço por um produto chinês sujeito a uma tarifa de 20%, enquanto os exportadores chineses recebem 1,5% a menos pelo mesmo produto, de acordo com o relatório.