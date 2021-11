Previsão do preço do gás natural – Mercado de gás natural em queda

mercados de gás natural Ele recuou para mostrar sinais de fraqueza real na abertura na segunda-feira, atingindo a região de $ 4,75 mais uma vez. Esta área tem apoiado várias vezes e, no gráfico de hoje, desenhei o que poderia ser considerado um potencial triângulo descendente. Em outras palavras, com o passar do tempo, a probabilidade de atingirmos o topo no inverno aumenta. Lembre-se de que estamos negociando o contrato de janeiro, então isso faria algum sentido. Se os boletins meteorológicos começarem a calcular temperaturas mais altas no final de janeiro / início de fevereiro, isso colocará mais pressão neste mercado.

Vídeo Natgas 30.11.21

Existem preocupações com a demanda industrial, mas, francamente, acho que é apenas ruído cíclico. Você também pode usar o argumento de “cabeça e ombros complexos”, mas o maior problema com o gás natural é que é um mercado extraordinariamente barulhento e, portanto, você ainda precisa ter muito cuidado com o tamanho da sua posição em todas as negociações. Você só adiciona quando o mercado se mostra. Se quebrarmos abaixo de $ 4,75 no fechamento diário, vou transformar toda a minha narrativa em posições de baixa. Na verdade, o triângulo mede o movimento descendente para a região de $ 3,00, o que provavelmente será mais no longo prazo. Em última análise, o mercado vai decidir o que fazer a seguir, mas depois do candle de segunda-feira, deve-se perguntar se temos ímpeto suficiente para mudar essa situação geral ou não? Lembre-se de que você está falando sobre os mercados de futuros aqui, não sobre o clima hoje.