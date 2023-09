ITTN entrevista TAP Air Portugal – Escala em Portugal a caminho do Brasil e além

Shane Cullen da ITTN viaja para a ABAV Expo no Brasil com a TAP Air Portugal. A sua viagem começou com um voo de Dublin para Lisboa, depois um voo para o Rio de Janeiro.

Antes da conferência, a equipe está aproveitando uma breve estadia no Brasil, na península marítima conhecida como Armação dos Bujeos. É uma área sofisticada com praias deslumbrantes, acomodações autênticas e luxuosas e comida fantástica.

Durante uma viagem de uma semana ao Brasil, Shane e outros jornalistas da Irlanda, Portugal, França, Itália e Áustria são guiados pelo experiente André Ferreira de Serpa Soares (TAP Air Portugal).

Twin Center Inspiration – Portugal para o Brasil com a TAP Air Portugal

Conheça os mais populares projeto Permite escala de até 10 dias em Portugal antes de ingressar. Destinos finais como a América do Sul, especialmente Brasil, África, Estados Unidos, Canadá, México ou outras partes de Portugal proporcionam férias maravilhosas em dois centros. Saiba também porque é que a TAP Air Portugal é o voo de eleição para o Brasil não só dos portugueses, mas também dos europeus!

Pretendo parar em Portugal

André: “O programa deu certo antes da Covid, depois com a Covid paramos as parcerias. Agora, recriamos o projeto. Agora oferecemos estacionamento noturno. Até 10 noites em Lisboa ou Porto. Você pode conectar a América, a África, a Madeira, os Açores em Portugal, em qualquer lugar…”

“…você pode pernoitar por até 10 noites sem nenhum custo extra [airline] bilhete. Além disso, temos parcerias com os melhores hotéis e melhores restaurantes destas cidades de Lisboa e Porto, e você pode visitá-los e encontrar descontos. [This includes] Algumas experiências como viagens ou museus…”

“Então, confira nosso site para ver quem são os parceiros, depois participe, aproveite e aproveite.”

Shane: “Você mencionou aí que se for para lugares como Madeira – se for Dublin – Lisboa, você pode aproveitar isso; Lisboa – Madeira?”

André: “Sim, podemos aceitar esta oferta de uma paragem em Lisboa e depois na Madeira. Fique duas ou três noites em Lisboa antes de rumar para a Madeira (ou até 10). É assim que você pode encontrar e voar para dois lugares pelo preço de um. certo? Essa é a questão”, disse ele.

“Não é só para lugares de Portugal, mas também para o Brasil, por exemplo, ou para a América ou mesmo para África. Então, é uma forma de chegar onde se quer, pagando apenas um bilhete.

TAP e mercados sul-americanos e africanos

Shane: “Então o foco principal da TAP Air Portugal é a América do Sul e África?”

André: “Sim, de fato. Nosso foco histórico é o Brasil e somos a principal companhia aérea europeia voando para o Brasil. Voamos mais entre a Europa e o Brasil do que qualquer outra companhia aérea. Nosso negócio não é apenas transportar portugueses para o Brasil e brasileiros para Portugal – transportar europeus para o Brasil e brasileiros para toda a Europa. Operamos 85 voos semanais para 11 cidades diferentes no Brasil. Então há muito. Nenhuma outra companhia aérea oferece tantos benefícios. Por isso oferecemos opções completas para todos que desejam viajar entre essas duas regiões.

“Também em África, para os países de língua portuguesa, claro (por razões históricas) temos uma posição muito forte, mas não só isso, construímos uma boa rede em Marrocos e nos países da África Ocidental. viajar para África, a TAP Air pode ser a oferta para si.

Voos para EUA, Canadá e México

“E depois para a América o mercado é muito grande. Muitas companhias aéreas fazem esses voos entre a Europa e a América, mas podemos ver uma boa posição. [TAP Air Portugal] Lá.”

“Já voamos para 9 cidades na América do Norte – EUA e Canadá e México. Estamos a começar a ser competitivos e o que pensamos para as pessoas é que se os irlandeses quiserem voar para algum destes destinos devem olhar para a TAP e ver se a TAP lhes oferece uma oferta melhor e uma tarifa competitiva.

Negócios e Lazer – Pausa na Cidade ou Golfe

Shane: “Adoro a ideia de Lisboa. É um destino muito popular no mercado irlandês para uma pausa na cidade ou para uma pausa de golfe, e é um local que pode fazer como férias duplas.

André: “E o Porto. Além disso, se quiseres ir ao Brasil ou à América do Norte, podes ir a Portugal e jogar golfe durante uma semana, e depois podes ir para o teu destino.

“Você pode criar uma mistura de lazer e negócios. Imagine que você está viajando para os EUA a negócios, adicione algumas paradas noturnas no início ou no final e talvez jogue golfe, porque a TAP cobrará o mesmo. [the same price for the airline ticket].”

“Essa é a vantagem. Além disso, há descontos em hotéis e restaurantes. Portanto, é um plano muito bom. Antes da Covid, era aclamado como o melhor plano de escala do mundo. [with Condé Nast]. Queremos recuperar esse reconhecimento, por isso estamos construindo um programa muito robusto e oferecendo-o aos nossos clientes.

Fique com a ITTN enquanto Shane Cullen reporta do Brasil durante toda a semana como parte de sua viagem ao Rio de Janeiro para a ABAV Expo no Brasil em parceria com a TAP Air Portugal.