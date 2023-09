Heritage Dream Factory: Criando uma Nova Era de Regeneração no Alentejo de Portugal

“O melhor relatório que Benzinga já produziu” Enorme potencial de rendimento neste mercado! Por tempo limitado, tenha acesso ao Benzinga Insider Report, normalmente US$ 47/mês, por apenas US$ 0,99! Descubra as opções de ações mais subvalorizadas antes que elas disparem! O tempo está se esgotando! Aja rapidamente com este desconto incrível e garanta sua riqueza futura! Reivindique sua oferta de $ 0,99 agora! Anúncio

Na bela região do Alentejo, em Portugal, a Tradicional Fábrica de Sonhos (TDF), liderada pela rede OASA, é um centro inovador para uma vida renascida. Esta iniciativa liderada pela comunidade redefine a convivência, enfatizando a sustentabilidade, a experimentação prática e a responsabilidade ecológica.

Abela, Portugal – 26 de setembro de 2023 —

No coração da bela região do Alentejo, em Portugal, a cerca de uma hora e meia das movimentadas ruas de Lisboa e a 30 minutos das praias tranquilas, encontrará um oásis de inovação. Fábrica de Sonhos Tradicional (TDF). Esta localização única é uma localização privilegiada OASAUma rede crescente dedicada à criação de aldeias cooperativas de regeneração que procuram uma relação mais harmoniosa com a natureza.

O TDF não se trata apenas de fornecer um cenário bonito; É uma declaração de intenções. É um lugar onde os agentes de mudança acreditam que a chave para a regeneração global começa à nossa porta – como vivemos, comunicamos e nos organizamos. Abraçando uma mentalidade abrangente e baseada em sistemas, a TDF pretende estabelecer uma estrutura de eco-cooperação que melhore a qualidade de vida dos seus membros, da comunidade local e do ambiente.

Atuando tanto como lar quanto como campo de provas, o TDF reúne um grupo diversificado de indivíduos. Desde empreendedores sociais e entusiastas da tecnologia até figuras de destaque no movimento de regeneração, é uma comunidade unida por uma visão partilhada. Esta mentalidade colaborativa visa redefinir o co-living, visando um modelo que garanta que cada interação crie um efeito cascata positivo, considerando não apenas as partes interessadas atuais, mas também as gerações futuras.

Com os pés firmemente no chão, a TDF mergulha profundamente na experimentação prática. É um laboratório vivo em muitos aspectos. Aqui, práticas que desafiam os modelos tradicionais baseados no lucro são postas à prova, centrando-se na promoção de ecossistemas prósperos e de relações humanas. O comprometimento tem dois aspectos: abordar a mudança organizacional externa e promover a mudança interna nas crenças e comportamentos pessoais.

Central para o trabalho ambiental da TDF é a complexa dança com a água e a terra. Juntamente com especialistas agroflorestais, há um claro esforço para revitalizar a terra que chamam de lar. Desde a melhoria da qualidade do solo e a melhoria da retenção de água até ao crescimento de florestas alimentares prósperas, o objectivo é claro: criar um ambiente sustentável que satisfaça tanto as necessidades humanas como a complexa teia de vida que as rodeia.

Notavelmente, o TDF também deu passos pioneiros na governação. Sendo a primeira aldeia regenerativa da Europa a operar sob o modelo DAO (Organização Autónoma Descentralizada), combina valores comunitários tradicionais com estruturas organizacionais de ponta. Embora existam poucos precedentes para orientar a sua jornada, a paixão e o compromisso da comunidade TDF garantem que eles não sejam apenas seguidores, mas também pioneiros. Com projetos que incluem espaços vibrantes de convivência, práticas agrícolas regenerativas e o potencial desenvolvimento de estruturas habitacionais únicas, como cúpulas de geonaves e casas de argila impressas em 3D, a TDF é certamente um farol do que é possível quando a inovação encontra o compromisso.

Para financiar os seus esforços de conservação, o TDF acaba de ser lançado Token $TDF – Dá aos titulares acesso permanente a instalações de convivência.

Sobre nós: Somos pioneiros em um modelo de coexistência regenerativa, ao mesmo tempo em que criamos resultados positivos em todas as interações entre as partes interessadas, incluindo a natureza, toda a vida e as gerações futuras.

