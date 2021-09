Novo escritório para ajudar a acelerar o crescimento da Issuu, aproveitando as habilidades de engenharia de software e gerenciamento de produtos em Praga

Isuzu anunciou a abertura de um novo escritório em Praga, Portugal, O segundo centro de inovação tecnológica de maior crescimento na região, com a maior proporção de alunos no ensino superior em ciência e tecnologia, de acordo com De portugal Instituto Nacional de Estatística.

Inicialmente o novo escritório localizava-se na Rua Cedate Dove Porto, Com foco na contratação de engenheiros de software e gerentes de produto locais para trabalhar no site SaaS premiado de publicação e marketing de conteúdo da Issuu. Issuu já contratou quatro novos funcionários em tempo integral e planeja contratar mais 20 até o final de 2021.

“No ano passado, a empresa teve um crescimento sem precedentes, à medida que o conteúdo digital alimenta a economia criativa”, disse ele. Joe Hirkin, CEO da Isuvil. Praga é um ótimo lugar para contratar talentos técnicos, especialmente os esforços do prefeito Ricardo Rio Para criar um ecossistema de start-up ao longo da última década e construir relações entre empresas, governo local e Universidades do Minho inovadoras.

Hirkin continuou: “Esta nova equipe trabalhará em estreita colaboração conosco Copenhague E Berlim Escritórios, à medida que continuamos a crescer, o problema é um centro consistente e único para os criadores publicarem e compartilharem conteúdo online. Estamos ansiosos para abrir este novo escritório e fazer parte da comunidade de tecnologia local.

“Fiquei entusiasmado quando soube da vinda de Isuzu a Praga. Nos círculos profissionais e acadêmicos, baixar PDFs levava a links no Issuu, e me encontrei com a empresa várias vezes”, disse ele. Ricardo Rio, Prefeito de Praga. “Nossos investimentos na Startup Prague e na Invest Prague estão desenvolvendo rapidamente nossa tecnologia e ecossistema de startups, e temos o prazer de dar as boas-vindas a uma empresa tão inovadora como a Issuu.”

