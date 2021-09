Portugal dá as boas-vindas a mais afegãos – Portugal News

Portugal recebeu 80 afegãos neste fim de semana, a maioria mulheres jogadoras de times de futebol e suas famílias, elevando para 178 o número total de civis recebidos após a emergência humanitária no Afeganistão.

Em comunicado conjunto, os Ministérios da Segurança Nacional, dos Negócios Estrangeiros, do Presidente e do Interior afirmaram que a visita do grupo resultou de uma operação conjunta de funcionários portugueses e norte-americanos.

O grupo foi temporariamente alojado em abrigos na Grande Lisboa e depois mudou-se para casas independentes em todo o país.

No final de agosto, o Ministro da Administração Interna disse que Portugal tem capacidade financeira para acolher “centenas” de refugiados afegãos, dando prioridade a mulheres, crianças, activistas e jornalistas.

“Em Portugal, no âmbito do Fundo de Asilo e Migração, que é administrado pelo Ministério da Administração Interna, os recursos financeiros, com recursos correntes, estão à disposição de centenas de pessoas”, declarou Eduardo Cabrida.

Em declarações a jornalistas portugueses em Bruxelas, no final de uma reunião dos ministros do Interior da UE (UE) no Afeganistão, o governante referiu que “as prioridades de Portugal estão definidas” e sublinhou que “a gestão de recursos é uma questão”. “Eles se baseiam na obtenção de grupos mais vulneráveis, ou seja,“ mulheres, crianças, ativistas de direitos humanos e jornalistas ”.