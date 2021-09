Festival MOGA Caparica abre em Portugal no próximo mês

Na nova edição do tão aguardado Festival MOGA, DJs de classe mundial Behroos, Birds Mind, Cc: Disco!, Daox, DJ Tennis, Gusta-vo, Gescu B2B Maher Daniel, Matthew Dekay, Mr. Até 10 de outubro de 2021. Este ano decorre na Costa da Cabarica, Portugal, em vez da localização habitual da Eurásia, mas permite que todos os sonhadores e bailarinos se reúnam com saúde e música sem fim num outro horizonte atlântico. Experiência.

Desde a sua criação em Ezra em 2016, o espírito do Festival MOGA está profundamente enraizado em nómadas, curiosidades e descobertas. Na verdade, Ezura já foi batizada de Mogador pelos portugueses e decidiu que as cidades de Soura e Cabarica no Marrocos e em Portugal Almada se tornariam terras irmãs, como uma lembrança dessa história milenar. Ficou claro este ano que o link deveria ser explorado.

Olhando para as antigas aldeias tradicionais, infinitas praias de areia, pôr do sol incrível e a chegada de pescadores marítimos, Kabarika se sente como um lar longe de casa para Moga, então este ano será um lugar muito especial para a 4ª edição.

Ao longo dos anos, o Festival MOGA uniu pessoas de todo o mundo em uma comunidade – autoproclamada #Mogatrip. A saúde é realmente fundamental para a identidade do festival, então o evento boutique deste ano se concentrará novamente em unir corpo e alma, fusão de música eletrônica e inúmeras apresentações adicionais que irão moldar a experiência à la carte. Inclui três festas especiais na praia, eventos de ioga, surf, ciclismo, caminhadas, comida, palestras, eventos gratuitos e muitas mais surpresas.

Os locais do festival serão realizados em vários locais com vias navegáveis ​​e a fila cheia será anunciada em breve. First Wave Behrose, Birds of Mind, CC: Disco!