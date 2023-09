Isso deve significar algo também

Oito quartos de futebol foram sólidos a ótimos, quatro não foram excelentes. 2-1 parece certo… para o preto!

Essa é uma maneira de ver as coisas.

Jerry é de Las Cruces, Novo México

Uau, vai ser um ano divertido e interessante.

Rachel é de Minneapolis, Minnesota

Foi por isso que você desclassificou quaisquer solicitações enviadas durante o jogo? Esta equipe acredita que o endereço da sua caixa de entrada de sábado parece correto.

Bom dia, segundo. Perder quatro de seus cinco titulares mais importantes no ataque, além de uma defesa defensiva antes do jogo, e depois perder dois contribuidores importantes na defesa durante o jogo – o que já é bastante difícil. Em seguida, adicione quatro quartos de futebol ruins consecutivos. Mike e Wes, vocês dois queriam não julgar Love e esta equipe até vermos como eles reagem à adversidade. Se isso não é uma resposta, então não sei o que é. Satisfeito e orgulhoso.

Ainda estou tentando entender esse jogo. Já vi muitas reviravoltas na minha época, de mocinhos e bandidos. Não sei se já vi que não há razão legítima para acreditar nisso. zero. nada. ninguém. Este quarto período ofensivamente foi o mais distante de qualquer lugar que já experimentei. Quando penso no 26-3 em Dallas com um QB reserva há 10 anos, lembro-me da grande sequência de Lacy na primeira jogada do segundo tempo, uma recuperação que ofereceu alguma esperança. esse? Admito que esta equipe está mais segura do que eu pensava.

Então, há mais questões com que se preocupar com todas as coisas ruins, como penalidades e três quartos do ataque sendo esfriados? Ou gosta de voltar e se refrescar? De qualquer forma, os caras cresceram muito e sem alguns jogadores importantes. Eles têm alguma coragem. READ Com uma série de negócios, fanáticos se lançam para reorganizar o mundo dos cartões de troca

ótima conversa. Eles não tinham essa qualidade na semana passada, mas cada jogo é um jogo novo. Há muito com que se preocupar nos três primeiros quartos, principalmente nos pênaltis. Dizer que o crime foi “silencioso” é ser muito gentil. Mas estes são os tipos de jogos que unem as equipes. Eu disse depois da semana passada que eles precisam fazer com que o fracasso signifique alguma coisa. Isso também deve significar alguma coisa.

incrível! Como isso aconteceu?!?

Não sei, Margô. Desculpe, não pude resistir. Mas, honestamente, não tenho certeza. Os DPIs consecutivos de 67 jardas foram a primeira vez que pensei, bem, talvez Eles tiveram uma chance. Antes disso? O crime não pode sair do seu próprio caminho. Não sei como eles revisam e tentam consertar tudo antes de quinta-feira. Eu não acho que eles possam. Mas sei que esse time vai aparecer e jogar. Por 60 minutos.

Parecia injusto para os Packers ter que ir até ele novamente em uma corrida de última hora, depois de prosseguir com a corrida que haviam acabado de completar. Aí o chute do Saints saiu ao lado e parecia que os deuses do futebol haviam concordado comigo. Graças a Deus por isso. Havia muito o que limpar, mas foi bom conseguir aquela vitória de um ponto. Também adoro a capacidade que o amor demonstrou; Ele simplesmente não se sente sobrecarregado e não desiste. A chegada de Clements no ano passado certamente ajudou, concorda?

Acho que a chegada de Clements fez maravilhas para os fundamentos e domínio de ataque de Jordan Love. A parte não fica confusa É apenas quem ele é. READ Goran Dragic pede desculpas pelos comentários sobre o comércio com aves de rapina

Beisebol HOFer Reggie Jackson certa vez teve um jogo em que acertou quatro home runs, mas também acertou um grand slam. E então ele brincou: “Não sei se é um dia bom ou ruim!” Não consigo pensar em uma maneira melhor de descrever este jogo dos Packers. Jogo terrível em todos os aspectos e pênaltis ainda mais estúpidos nos primeiros três quartos, seguidos por uma recuperação inspiradora e vitória no quarto período. Por mais emocionante que tenha sido, sinto muito – temos que jogar melhor do que isso se quisermos competir este ano!