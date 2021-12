A geração do milênio de esquerda vence as próximas eleições presidenciais no Chile

SANTIAGO, Chile (AFP) – Os milenares de esquerda que ganharam destaque durante os protestos antigovernamentais foram eleitos presidente do Chile no domingo, após uma campanha amarga contra um imitador do livre mercado semelhante a Donald Trump.

Com 56% dos votos, Gabriel Borek derrotou facilmente o deputado Jose Antonio Caste, que tentou sem sucesso assustar os eleitores de que seu oponente inexperiente se tornaria um fantoche de seus aliados do Partido Comunista Chileno e derrubaria o alardeado recorde do país como latino. A economia mais estável e avançada da América.

Em uma personificação da civilidade democrática emergindo da retórica polarizadora da campanha, Caste imediatamente admitiu a derrota, tweetando uma foto sua ao telefone e parabenizando seu oponente por sua “grande vitória”. Mais tarde, ele viajou pessoalmente ao quartel-general da campanha de Borek para se encontrar com seu rival.

Enquanto isso, o presidente cessante, Sebastian Pinera – um bilionário conservador – realizou uma videoconferência com Borek para oferecer o apoio total de seu governo durante o período de transição de três meses.

Em meio a uma multidão de torcedores, Borek saltou uma barreira de metal para chegar ao palco onde, em sua língua nativa mapuche, ele deu início a um emocionante discurso de vitória para milhares de torcedores, em sua maioria jovens.

O barbudo presidente eleito de óculos destacou as posições progressistas que lançaram sua campanha improvável, incluindo a promessa de combater a mudança climática bloqueando um projeto de mineração proposto no maior país produtor de cobre do mundo.

Ele também prometeu acabar com o sistema de previdência privada do Chile – uma marca do modelo econômico neoliberal imposto pela ditadura do general Augusto Pinochet.

“Somos uma geração que cresceu na vida pública e exige que nossos direitos sejam respeitados como direitos e não tratados como bens de consumo ou negócios”, disse Borek. “Sabemos que ainda há justiça para os ricos, justiça para os pobres, e não vamos mais permitir que os pobres paguem o preço pela desigualdade no Chile”.

Ele também deu um grito prolongado para as mulheres chilenas, um importante bloco eleitoral que temiam que a vitória de Kast desfizesse anos de ganhos constantes e prometiam que seriam “campeões” em um governo que buscava “deixar a herança patriarcal de nossa sociedade de uma vez por todas”.

No metrô de Santiago, onde o aumento dos preços dos ingressos em 2019 desencadeou uma onda nacional de protestos que expôs as deficiências do modelo de livre mercado do Chile, jovens partidários pró-Borek pularam, alguns agitando bandeiras com o nome do candidato e gritaram em uníssono. eles estão indo. Downtown para se juntar aos milhares que se reuniram para o discurso de vitória do presidente eleito.

“Este é um dia histórico”, disse o professor Boris Soto. Derrotamos não só o fascismo e a direita, mas também o medo.

Borek, de 35 anos, se tornará o presidente moderno mais jovem do Chile quando assumir o cargo em março, e o segundo milênio a assumir a liderança na América Latina, depois do presidente de El Salvador, Neb Bukele. Apenas um outro chefe de estado é Giacomo Simoncini de San Marino, na Europa, que é mais jovem.

Seu governo provavelmente será observado de perto em toda a América Latina, onde o Chile há muito é um prenúncio de tendências regionais.

Foi o primeiro país latino-americano a romper com a hegemonia dos Estados Unidos durante a Guerra Fria e buscar o socialismo com a eleição de Salvador Allende em 1970. Em seguida, mudou de curso alguns anos depois, quando o golpe de Pinochet inaugurou um período de militarismo de direita . A base lançou rapidamente a experiência Duty Free em toda a região.

O objetivo ambicioso de Borek é introduzir uma social-democracia ao estilo europeu que expandiria os direitos econômicos e políticos para atacar a desigualdade incômoda sem desviar para o autoritarismo defendido por grande parte da esquerda na América Latina, de Cuba à Venezuela.

É uma tarefa que se torna ainda mais difícil pelo aprofundamento das divisões ideológicas desencadeadas pela pandemia do coronavírus, que precipitou a reversão de uma década de ganhos econômicos.

Cast, que tem histórico de defesa da ex-ditadura militar do Chile, terminou por dois pontos sobre Poric O primeiro turno de votação no mês passado, mas não conseguiu garantir a maioria dos votos. Isso levou a um confronto direto contra Borek.

Borek foi capaz de reverter a diferença por uma margem maior do que as pesquisas pré-eleitorais previam, expandindo-se além de sua base na capital, Santiago, e atraindo eleitores rurais que não defendem o extremismo político. Por exemplo, na região norte de Antofagasta, onde ficou em terceiro lugar no primeiro turno, Caste foi derrotado por cerca de 20 pontos.

Outros 1,2 milhão de chilenos votaram no domingo em comparação com o primeiro turno, elevando a participação para quase 56%, a maior taxa desde que a votação deixou de ser obrigatória em 2012.

disse Cynthia Arnson, diretora do Programa para a América Latina do Wilson Center em Washington. “A democracia chilena definitivamente venceu hoje.”

Caste, 55, um devoto católico romano e pai de nove filhos, emergiu da extrema direita depois de ganhar menos de 8% dos votos em 2017. É hora de uma retórica divisiva enfatizando os valores familiares conservadores e jogando com os temores dos chilenos de aumento imigração – do Haiti e da Venezuela – levando ao crime.

Como legislador, ele tem um histórico de ataques à comunidade LGBTQ no Chile e defendendo leis de aborto mais restritivas. Pinera, também conservador, também acusou Pinochet de trair a economia. O irmão de Caste, Miguel, foi um dos principais conselheiros do ditador.

Nos últimos dias, os dois candidatos tentaram mudar para o centro.

Eu não sou um extremista. … Não me sinto bem “, declarou Kast na última fase, mesmo sendo assombrado por revelações de que seu pai, nascido na Alemanha, era um membro de carteirinha do Partido Nazista de Adolf Hitler .

A vitória de Borek provavelmente será afetada por um Congresso dividido.

Além disso, as regras políticas podem mudar em breve, à medida que o Congresso recém-eleito reescrever a constituição do país sob Pinochet. O pacto – a instituição eleita mais poderosa do país – poderia, em teoria, convocar novas eleições presidenciais quando for concluído no próximo ano e se a nova carta for ratificada em um referendo público.

Reporta a redatora da Associated Press, Patricia Luna, em Santiago, e o redator da AP, Joshua Goodman, em Miami.