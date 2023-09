Irlanda vence Tonga sobre País de Gales Portugal

Irlanda – do mundo Primeira equipe classificada – Começou lentamente a pulverizar Tonga 59-16.

O capitão Jonathan Sexton se tornou o artilheiro da Irlanda durante a partida no Stade de la Beaujoire, em Nantes.

O jogador de 38 anos abriu o torneio com 10 pontos, superando os 1.083 de Ronan O’Gara.

Depois de converter as três primeiras tentativas de seu time e um pênalti, Sexton superou a marca de O’Gara ao marcar seu 18º try pelo seu país aos 38 minutos. Outra mudança o levou a 1.090 pontos, com probabilidade de mais pontos surgirem nos jogos restantes do Grupo B contra África do Sul e Escócia.

“Não se trata de conquistas individuais para nós”, disse Sexton após entrar Livros de registros.

“O que importa é vencer o próximo jogo e estamos muito satisfeitos por conseguir um resultado frente a uma grande equipa tonganesa.

“É contra a África do Sul na próxima semana”, acrescentou Sexton. “Será um grande jogo para nós contra os atuais campeões mundiais. Estamos olhando para isso agora.”

Bundy Aki foi eleito o melhor em campo por suas duas tentativas.

“A equipe fez muitas coisas boas”, disse Aki. “Poderíamos ter trabalhado em muitas coisas como equipe. Não fomos tão clínicos quanto queríamos, muitos pênaltis estúpidos foram aplicados. Sei que conseguimos os pontos que queríamos, mas ainda não estamos felizes com a forma como atuamos.

“A próxima semana será ainda maior Teste-nos Tenho certeza de que iremos lá e daremos o nosso melhor”.

O País de Gales chegou às quartas-de-final com uma vitória por 28 a 8 sobre Portugal, em Nice, logo depois de Samoa sofrer a segunda derrota contra o Chile, que abriu o jogo.

Duas tentativas em cada tempo permitiram aos homens de Warren Gatland garantir um ponto extra contra uma seleção de um país que estava apenas pela segunda vez na Copa do Mundo.

orgulho

“Estamos muito orgulhosos, especialmente porque há tantos adeptos a torcer por nós”, disse o capitão de Portugal, Tomas Appleton.

“Cometemos muitos erros e nesta posição você sofre, então temos que corrigir muitas coisas, mas é um grande momento estar aqui diante de tantos torcedores porque a maioria dos nossos jogadores são amadores.

“É um grande palco e queremos encorajar uma geração jovem de crianças a começar a jogar rugby em casa”.

Portugal continua a campanha com um jogo contra a Geórgia, em Toulouse, no dia 23 de setembro, enquanto o País de Gales enfrenta a Austrália no dia seguinte, em Lyon, que decidirá quem vence o Grupo C e qual a equipa que será vice-campeã.

A África do Sul enfrenta a Romênia no Grupo B, em Bordeaux, no domingo. É seguido por um jogo do Grupo C entre Austrália e Fiji em Saint-Etienne e o segundo fim de semana termina com um confronto do Grupo D entre Inglaterra e Japão em Nice.