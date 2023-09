Eviosys impulsiona crescimento do mercado com pesados ​​investimentos em Espanha e Portugal

A Eviosys investiu 8 milhões de euros para ampliar a capacidade de produção de latas de duas peças em três fábricas: Alcocet (Portugal), Múrcia e Ribatumia (Espanha). O investimento apoiará a produção adicional, a impressão personalizada e a expansão das capacidades logísticas em todos os locais para apoiar a procura que os clientes da Eviosys estão a observar nos mercados de peixe, carne e alimentos para animais de estimação.

ZUG, SUÍÇA / ACCESSWIRE / 15 DE SETEMBRO DE 2023 / A líder global e parceira local Eviosys ganhou o princípio, investindo 8 milhões de euros para expandir a capacidade de produção de latas de duas peças em três fábricas do gigante na área de embalagens sustentáveis: Alcochete (Portugal), Múrcia e Ribatumia (Espanha).

O investimento ocorre em meio à crescente demanda por latas redondas e irregulares de duas peças e EOE em alumínio e aço nos mercados de peixes, carnes e alimentos para animais de estimação. Em 2022 só o mercado do peixe cresceu +3,8% na procura[1]Destacando a necessidade do fabricante por embalagens confiáveis, sustentáveis ​​e locais.

Trabalhando em estreita colaboração com parceiros em Espanha e Portugal, a Eviosys tem visto estes mercados altamente dinâmicos mudarem rapidamente com as tendências dos consumidores. Em resposta a estas tendências, a Eviosys, líder no segmento de conservas de peixe, tomou medidas proativas para garantir que as empresas da região tenham acesso a todas as suas necessidades de embalagem e entreguem ao consumidor final.

Para apoiar as capacidades adicionais de produção das fábricas, o investimento fortaleceu a impressão personalizada e o suporte logístico, o que significa que os clientes da Eviosys podem aumentar totalmente a fabricação e distribuição de seus produtos.

À medida que a Eviosys continua a crescer em 2023, este investimento fortalece a sua liderança na Península Ibérica. A capacidade expandida permitirá à Eviosys continuar a fornecer um melhor nível de serviço aos clientes locais. No centro da missão da Eviosys está investir em soluções para fornecer sempre melhores serviços aos clientes e garantir o seu crescimento.

Tomás López, CEO da Aviosis, disse:

“O nosso investimento nesta região demonstra o nosso compromisso com o nosso princípio fundamental de sermos um líder global e um parceiro local. Até 2023 e mais além, continuaremos a crescer com os nossos parceiros na região, garantindo que possam fornecer o que é inspirador e mais rápido de implementar. -market, e o melhor que puderem para seus clientes.” “

