A freguesia de Lisboa é uma das mais caras da Europa

Nesta zona de Lisboa, nas ruas próximas do Príncipe Real, do Rado e da Avenida da Liberdade, o preço médio do metro quadrado é de 5.826€.

A publicação espanhola, baseada num estudo da agência americana Evernest, destaca que esta freguesia lisboeta tem “atraído investidores” porque tem “muitos edifícios residenciais antigos” que estão agora a ser “reabilitados”.

Com estes valores, a freguesia de Santo António está na “liga” dos principais bairros de Londres, como Kensington e Chelsea, onde o valor do metro quadrado é o mais elevado da Europa, atingindo em média 22 mil euros.

As áreas em destaque incluem o primeiro distrito de Viena, a parte histórica da cidade, a 19.826 euros por metro quadrado. No VIII arrondissement de Paris, que inclui muitos locais turísticos como a Margem Direita do Sena e os Campos Elísios, a média é de 19.425 euros por metro quadrado.

No bairro dos artistas de Milão (Brera), os preços das casas sobem para 11.206 euros por metro quadrado. Na moderna zona de Pijp (Amesterdão), o preço está fixado em 8.691 euros por metro quadrado. Por fim, Mitte, em Berlim, onde políticos e artistas frequentam restaurantes e cafés, custa 8.360 euros.

Em Espanha, a lista dos bairros mais caros da Europa inclui Salamanca, em Madrid, a 7.488 euros por metro quadrado, e Sarrià – Sant Gervasi, em Barcelona, ​​a 6.054 euros por metro quadrado.

Por fim, antes da Freguesia de Lisboa, há o bairro de Kolonaki, em Atenas, onde estão localizados hotéis de cinco estrelas, galerias e muitos restaurantes famosos, onde o valor das casas pode atingir os 6.500 euros por metro quadrado.