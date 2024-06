Irã realiza votação para escolher um presidente

Saberi, juntamente com outros membros do instituto, sublinharam que apreciavam o compromisso de Pezeshkian em erradicar a corrupção e estabelecer “melhores relações com o mundo”, um eufemismo frequentemente usado para aliviar as tensões com o Ocidente, a fim de resolver o problema. Levantem as sanções.

Analistas disseram que os debates televisivos, nos quais os candidatos criticaram surpreendentemente o status quo, mostraram que a economia, que sofre com as sanções dos EUA, bem como com a corrupção e a má gestão, é uma prioridade máxima para eleitores e candidatos.