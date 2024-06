As 10 cidades mais habitáveis ​​do mundo; Viena, Copenhaga No topo da lista: EIU

Viena, na Áustria, é a cidade mais habitável do mundo, de acordo com o Índice Global de Habitabilidade de 2024 da Economist Intelligence Unit.

Graças aos seus resultados exemplares nas áreas de estabilidade, saúde, educação e infra-estruturas, Viena liderou a lista deste ano, seguida de perto pelos seus homólogos da Europa Ocidental: Copenhaga, na Dinamarca, em segundo lugar, e Zurique, na Suíça, em terceiro lugar. Embora a pontuação global de Viena tenha ficado no topo da lista, sofreu uma ligeira queda nas categorias cultura e ambiente, “devido à falta de grandes eventos desportivos”, segundo a EIU. Índice Global de Habitabilidade 2024. “O índice de habitabilidade urbana da Economist Intelligence Unit aumentou ligeiramente ao longo do ano passado”, afirmou o relatório. “A deterioração da estabilidade e da infra-estrutura em várias cidades das economias avançadas foi compensada por melhorias estruturais nos cuidados de saúde e na educação em muitas cidades mercantis”. “em desenvolvimento.” Aqui estão as 10 melhores cidades para se viver no mundo, segundo a EIU. Viena, Áustria Copenhague, Dinamarca Zurique, Suíça Melbourne, Austrália Calgary, Canadá Genebra, Suíça Sydney, Austrália Vancouver, Canadá Osaca, Japão Auckland, Nova Zelândia Quatro cidades da região Ásia-Pacífico ficaram entre as 10 primeiras neste ano: as cidades australianas de Melbourne e Sydney, bem como Osaka, no Japão, e Auckland, na Nova Zelândia. Melbourne, Sydney e Vancouver figuraram entre os 10 primeiros este ano, mas caíram “em meio a uma escassez significativa na disponibilidade de moradias”, disse a Economist Intelligence Unit. Pelo mesmo motivo, Toronto caiu para o 12º lugar este ano, depois de estar entre os 10 primeiros nos dois anos anteriores. A Europa Ocidental foi a região com melhor desempenho a nível mundial em termos de habitabilidade, com uma pontuação de 92 em 100, no entanto, diminuiu desde o ano passado devido a um aumento nos protestos e na criminalidade que afectam a categoria de estabilidade, de acordo com o relatório. A América do Norte foi a segunda melhor região, com uma média de 90,5 em 100, e foi classificada em primeiro lugar na educação. No entanto, a Economist Intelligence Unit afirmou que a contínua crise imobiliária no Canadá levou a pontuações mais baixas em termos de infra-estruturas na região.

As cidades asiáticas continuam a crescer em termos de habitabilidade em todo o mundo. Vale destacar que Hong Kong registrou o maior salto no estudo deste ano, passando do 61º para o 50º lugar. “Embora não tenha regressado aos resultados anteriores a 2019, o cenário político em Hong Kong mudou. [stabilized]Embora os riscos de agitação causada por protestos em massa sejam agora muito pequenos, de acordo com a Economist Intelligence Unit. A Economist Intelligence Unit afirmou: “A Lei de Segurança Nacional e os regulamentos locais introduzidos no início de 2024 restauraram a estabilidade política, mas esta mudança na pontuação reflecte um enorme compromisso para a sociedade civil de Hong Kong, como demonstrado pela pontuação mais baixa da cidade no amplamente publicou o Índice de Democracia.” . As 10 cidades mais habitáveis ​​da Ásia: Melbourne, Austrália (4º lugar no mundo)

Sydney, Austrália (7º lugar)

Osaka, Japão (jogo 9)

Auckland, Nova Zelândia (empate em 9º)

Adelaide, Austrália (11)

Tóquio, Japão (14)

Perth, Austrália (15º lugar)

Brisbane, Austrália (16)

Wellington, Nova Zelândia (20º)

Singapura, Singapura (26º lugar) Singapura, classificada em 26º lugar no mundo, também registou um salto significativo e foi o segundo maior país a alcançar progressos nos últimos doze meses. Notavelmente, o pequeno país do Sudeste Asiático obteve 100 pontos perfeitos na categoria de saúde. As cidades japonesas de Osaka e Tóquio também figuraram na lista das dez melhores da Ásia. “Como a cidade mais populosa entre as 20 principais cidades, Tóquio merece elogios adicionais por ser capaz de manter elevados padrões de prestação de serviços públicos e segurança no meio de uma população enorme”, disse a Economist Intelligence Unit. Mas as cidades indianas diminuíram nos índices de habitabilidade, em parte devido à má qualidade do ar no país. Segundo a Economist Intelligence Unit, “o desenvolvimento de infra-estruturas também é uma prioridade para o governo, mas dada a dimensão e geografia do país, levará algum tempo para melhorá-lo”.

“Das 58 cidades asiáticas no índice, 16 alcançaram o nível mais alto de habitabilidade (pontuação acima de 80)”, disse Parsali Bhattacharya, vice-diretor industrial da The Economist Unit. “No entanto, 11 cidades asiáticas tiveram uma pontuação inferior a 60, o que significa que definimos a sua habitabilidade como tendo ficado seriamente limitada, uma vez que estas cidades lutam com problemas estruturais, políticos e climáticos que são difíceis de ultrapassar”, disse ela. A categoria estabilidade registou o maior declínio entre as cinco categorias este ano, devido a conflitos geopolíticos, agitação civil, bem como à crise habitacional em curso e à criminalidade vivida em muitas das cidades incluídas no inquérito, de acordo com o relatório.