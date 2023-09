iOS 17: conheça as novidades nos recursos do iPhone

CNN

–



Usuários de iPhone: hoje é dia de atualizar para o sistema operacional mais recente da Apple, iOS17, desbloqueando uma série de novos recursos que prometem tornar a experiência do iPhone mais pessoal e intuitiva.

A Apple apresentou o iOS17 pela primeira vez em sua Worldwide Developers Conference anual no início de junho, mas você pode ter perdido alguns detalhes, já que a gigante da tecnologia também revelou seu tão aguardado headset de realidade mista Vision Pro no mesmo dia.

Os usuários do iPhone podem atualizar para o iOS17 a partir de segunda-feira, tocando na seção Atualização de software no aplicativo Configurações do telefone. É claro que muitos usuários se acostumaram a fazer backup de fotos ou arquivos importantes antes de baixar a atualização de software mais recente – ou esperar até que a segunda versão seja lançada (provavelmente nas próximas semanas) se temerem que algo dê errado com a primeira versão do seu sistema operacional móvel de próxima geração.

Aqui estão alguns dos novos recursos mais interessantes e esperados que os usuários do iPhone podem esperar do iOS17.

Correio de voz ao vivo e mensagens de vídeo FaceTime estão disponíveis aqui



Um dos novos recursos mais interessantes, batizado de Live Voicemail, transcreverá a mensagem do chamador em tempo real, dando aos usuários do iPhone a decisão de ignorar ou atender a chamada enquanto a outra pessoa ainda está na linha e deixa a mensagem.

Os números desconhecidos irão diretamente para o correio de voz ao vivo quando a configuração Silenciar chamadores desconhecidos estiver ativada.

Além disso, o FaceTime agora também oferecerá aos usuários a capacidade de deixar mensagens de vídeo se alguém não atender uma chamada de vídeo.

Com o iOS17, as ligações Facetime também ficarão mais expressivas – com reações como corações, balões, fogos de artifício e mais efeitos que podem ser ativados com gestos simples.

Outra atualização que pode levar algum tempo para se acostumar é apenas dizer “Siri” para ativar o assistente de voz da Apple, em vez de “Ei, Siri”.

A remoção da palavra “Ei” da frase de lançamento do Siri visa criar uma maneira mais natural de ativar o assistente. Além disso, o Siri também será capaz de lidar melhor com solicitações sucessivas depois de ativado.

Por exemplo, em vez de perguntar: “Ei, Siri, qual é a altura de Shaquille O’Neal?” e “Ei, Siri, quantos anos tem Shaquille O’Neal?” Você deverá ser capaz de dizer: “Siri, qual é a altura de Shaquille O’Neal?” Seguido por: “Quantos anos ele tem?”

O novo recurso NameDrop no iOS17 torna mais fácil do que nunca a troca de informações de contato com um novo amigo. Os usuários do iPhone podem simplesmente aproximar seus iPhones, como fariam ao soltar algo via AirDropping, para compartilhar nomes e adesivos de contato.

A atualização do Contact Poster é outro novo recurso que despertou o interesse dos usuários do iPhone. Isso permite que os usuários do iPhone criem uma imagem personalizada que aparece ao fazer chamadas. A Apple disse que a atualização permite que os usuários escolham sua própria imagem de identificação de chamadas e dará aos usuários do iPhone uma aparência mais consistente, não importa para quem liguem.

Os usuários do iPhone também poderão personalizar o “adesivo” do cartão de visita com uma imagem ou emoji de sua escolha.

A correção automática também está recebendo uma atualização abrangente, com um modelo de linguagem Transformer – ou “um sofisticado modelo de linguagem de aprendizado de máquina no dispositivo para previsão de palavras”, disse a Apple. De acordo com a empresa.

Este design atualizado suporta melhor a digitação e oferece correções automáticas no nível das frases que podem corrigir mais tipos de erros gramaticais. Os usuários do iPhone agora também receberão recomendações de texto preditivas integradas enquanto digitam, facilitando a adição de palavras inteiras ou frases completas com um simples toque na barra de espaço.

O novo teclado do iOS também aprenderá seus hábitos ao longo do tempo, como corrigir palavras que você digita incorretamente com frequência e omitir palavras que você digita incorretamente intencionalmente. Como disse Craig Federighi, chefe de software da Apple, em junho: “Nos momentos em que eu só quero digitar uma palavra evasiva, bem, o teclado também aprenderá.

Novo modo de espera, aplicativo Journal e muito mais



O iOS17 também apresenta o StandBy, uma nova experiência de tela cheia com informações rápidas projetadas para serem visualizadas à distância quando o iPhone está deitado de lado durante o carregamento. Por exemplo, ao carregar o iPhone em uma mesa de cabeceira ou mesa, você pode personalizar a tela para mostrar o relógio, fotos favoritas ou ferramentas usadas com frequência.

O novo aplicativo Journal da Apple, que visa ajudar os usuários a expressar e praticar a gratidão por meio da prática diária de registrar um diário, também estará disponível em uma atualização de software ainda este ano.

O iOS 17 está disponível hoje com alguns novos recursos interessantes, como correio de voz ao vivo, compartilhamento de contatos com NameDrop, uma nova maneira de tornar seu iPhone mais útil quando está em modo de espera, correção automática aprimorada e muitos outros recursos que você vai adorar! pic.twitter.com/TS6YzyXi30 -Greg Joswiak (@gregjoz) 18 de setembro de 2023

E tem muito mais: confira a facilidade de uso da Apple Manual de 17 páginas Obtenha todos os recursos mais recentes do iOS17.