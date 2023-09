O líder do Windows, Panos Panai, está deixando a Microsoft

um time,

Depois de quase 20 anos na empresa, Panos Panay Decidi sair da Microsoft. Panos teve um impacto incrível em nossos produtos e cultura, bem como no ecossistema de hardware mais amplo. Sob a liderança de Panos, a equipe criou a icônica marca Surface com produtos adorados. Mais recentemente, como líder do Windows, a equipe forneceu serviços e experiências incríveis a centenas de milhões de pessoas que usam o Windows 11 em dispositivos inovadores, incluindo aqueles oferecidos pelos nossos parceiros fabricantes de equipamento original (OEM). Sentiremos sua falta e estou pessoalmente muito grato por suas muitas contribuições ao longo dos anos. Por favor, junte-se a mim para desejar-lhe boa sorte.

No futuro, duplicaremos a nossa estratégia. Estas alterações entrarão em vigor imediatamente com a assistência da Panos no processo de transferência.

Crie silício, sistemas e dispositivos que abrangem Windows, cliente e nuvem para um mundo de IA. Ele liderará esta equipe Pavan Davulurique se reportará diretamente a mim. Brett Ostrom, Nino Storniolo, Linda Averett, Ken Bahn, Ralph Groene, Aidan Marcos, Carlos Picotto, Stevie Pattici, Robin Seller, Ruben Caballero e Anoj Gosalia Eles passarão a se reportar a Pavan com suas equipes intactas. O planejamento do Windows e o gerenciamento de versões continuarão nesta equipe. Nosso compromisso com Surface e MR permanece inalterado.

Crie experiências que combinam Web, serviços e Windows para um mundo de IA. para este fim, Shilpa Ranganathan, Jeff Johnson e Ali Akgün Reportará diretamente a Mikhail Parakhin Eles formaram uma nova equipe de experiências do Windows e da Web e estão avançando com suas equipes intactas.

Youssef Mahdi Ele será responsável por liderar os negócios de Windows e Surface com nossos parceiros OEM e de varejo.

Além disso, Charles Simonyi, Terry Chodzik e Erin Kolb Ele se juntará às equipes de gestão da E+D e Ralph Groney E Mike Davidson Juntos, eles criarão o melhor ajuste nas equipes de design.

Agendaremos um AMA nos próximos dias para esclarecer dúvidas. Continuemos a concentrar-nos na implementação dos nossos planos actuais. Obrigado por tudo que você faz e pelo impacto que causa em nossos clientes e parceiros.

Rajesh