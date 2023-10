Atualizações ao vivo do eclipse solar anular de 2023

Ele joga

A cobertura de nuvens pode dificultar a visibilidade em algumas áreas.

Mesmo as cidades que não estão no caminho direto podem sofrer pelo menos um bloqueio parcial.

Não é seguro olhar diretamente para o eclipse sem equipamento especial.

Grande parte da América do Norte, Central e do Sul terá a oportunidade de ver um eclipse solar anular hoje, 14 de outubro de 2023. Nos 48 estados mais baixos dos Estados Unidos, algumas cidades da Costa Oeste começarão a ver um eclipse parcial logo após 8. :00 da manhã, horário local.

Naturalmente, as oportunidades de observar o eclipse serão limitadas a locais com céu limpo. O céu abaixo do caminho anular total será melhor para visualizar o eclipse de Four Corners ao Texas, mas a cobertura de nuvens pode causar problemas no noroeste. Se você estiver na zona de eclipse parcial, partes do extremo sul e das planícies do sul serão bons lugares para observar com óculos de eclipse. Infelizmente, os céus ficarão obscurecidos do Centro-Oeste ao meio-Atlântico e Nordeste.

Aqui estão os relatórios mais recentes à medida que este evento emocionante se desenrola.

O próximo eclipse solar anular visível nos Estados Unidos não ocorrerá até 21 de junho de 2039. A maioria dos países não está no caminho deste futuro eclipse. O Alasca é o único estado no caminho.

Especialistas e convidados da NASA estão transmitindo ao vivo de Kerrville, Texas, e Albuquerque, Novo México.

O sol supostamente começou a mostrar opacidade parcial logo após as 8h, horário local, em San Diego.

Só porque o Sol fica parcialmente obscurecido durante um eclipse solar não significa que seja seguro olhar diretamente para a estrela brilhante. Seus olhos são vulneráveis ​​aos danos do sol. Observar o eclipse através de um conjunto padrão de binóculos, telescópio ou câmera pode causar graves danos aos olhos. Certifique-se de usar corretamente Projetor solar. Óculos de sol não se qualificam como óculos de sol adequados.

Grande parte do oeste está no caminho do eclipse solar anular. Mesmo as cidades que não estão no caminho direto podem ver pelo menos um obscurecimento parcial, dependendo da distância do caminho do eclipse.

