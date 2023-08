Índia lança missão para estudar o Sol – dias após o pouso do Chandrayaan-3

Dias depois da bem-sucedida missão lunar da Índia, o país agora está de olho no sol.

De acordo com a Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO), a espaçonave Aditya-L1 será lançada do espaçoporto Sriharikota em 2 de setembro, em um esforço para estudar o sol e seu impacto no clima espacial.

Aditya, que significa sol em hindi, será colocado em uma órbita de halo em torno do ponto Lagrangiano número 1 do sistema Sol-Terra, onde o Sol poderá ser observado sem qualquer obstáculo. Relatório ISRO anunciante.

Os pontos Lagrangianos são locais no espaço onde as forças gravitacionais de duas grandes massas produzem “regiões aprimoradas de atração e repulsão”. De acordo com a NASA. A força resultante pode ser usada para permanecer no lugar e reduzir o consumo de combustível, e pode ser comparada às “vagas de estacionamento” de naves espaciais.

O relatório da ISRO afirmou que o lançamento será o primeiro observatório espacial na Índia a estudar o sol e proporcionará “uma grande vantagem para observar o sol continuamente, sem qualquer ocultação ou eclipse”.