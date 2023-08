Super Blue Moon 2023: O que é e como ver o evento celestial | Notícias espaciais

A cortina cósmica sobe na noite de quarta-feira com a segunda lua cheia do mês, por isso é considerada azul.

Os observadores das estrelas terão um presente duplo esta semana: uma super lua azul com Saturno visível por trás.

Aqui está o que você precisa saber sobre este raro evento celestial:

O que é uma superlua azul?

O termo “superlua” foi cunhado em 1979 pelo astrólogo Richard Noll para se referir ao ponto em que a lua cheia está mais próxima de sua órbita ao redor da Terra.

A órbita da Lua é elíptica, pois segue um caminho elíptico ao redor da Terra, o que significa que está mais próxima e mais distante da Terra em momentos diferentes.

Desta vez, a lua cheia mais próxima do ano estará a apenas 357.344 quilómetros (222.043 milhas) ou mais de distância. Isso está 160 quilômetros (100 milhas) mais perto do que a superlua aparecerá em 1º de agosto.

Porque este é o segundo perfeito lua Em agosto, a lua fica azul, pois é esse o termo que usamos quando podemos ver a lua cheia duas vezes em um mês.

Segundo a NASA, o aparente aumento no tamanho é de 14%, o que equivale à diferença entre… um níquel e um quarto. Como estará perto de nós em sua órbita, também parecerá mais brilhante que o normal.

Quando e a que horas é a superlua?

De acordo com a NASA, a superlua aparecerá “em frente ao sol” (na longitude da Terra) às 21h36 EDT de quarta-feira (01h36 GMT de quinta-feira).

Então, na quinta-feira, ele se pôrá antes do nascer do sol, por volta das 6h46 EST (10h46 GMT).

A lua será visível em todos os lugares e, se o tempo permitir, os observadores não precisarão de binóculos ou telescópios – “apenas dos olhos”, segundo Gianluca Masi, fundador do Projeto Telescópio Virtual.

No entanto, a NASA recomenda o uso de binóculos ou telescópio para ver mais da estrutura da lua. Não haverá outra superlua azul até 2037.

telescópio virtual projeto Será reproduzida uma transmissão ao vivo da superlua azul nascendo sobre Roma.

A próxima lua azul de um par ocorrerá em janeiro e março de 2037. A primeira superlua de 2023 foi em julho. A quarta e última será em setembro.

E quanto a Saturno?

A NASA diz que Saturno será visível como um ponto brilhante a 5 graus do canto superior direito da lua ao pôr do sol no céu leste e sudeste.

O planeta anelado parecerá girar no sentido horário ao redor da lua ao cair da noite.

Este é um momento ruim para uma super lua azul?

O aparecimento de uma rara lua super azul pode fazer com que as marés subam acima do normal, no momento em que o furacão Idalia atinge a costa oeste da Flórida, agravando as inundações causadas pela tempestade.

Embora a superlua possa criar um cenário deslumbrante em fotos de pontos turísticos ao redor do mundo, sua intensa atração gravitacional torna as marés ainda mais altas.

“Eu diria que o momento é muito ruim para este evento”, disse Brian Haines, meteorologista responsável pelo escritório do Serviço Meteorológico Nacional em Charleston, Carolina do Sul.

Espera-se que isso agrave as enchentes não apenas na Flórida, mas em estados como Geórgia e Carolina do Sul, onde o gabinete de Haines alertou os residentes que partes de Charleston poderiam estar submersas na noite de quarta-feira.