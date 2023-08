A colorida Nebulosa do Anel brilha nas novas imagens de Webb

Nota do editor: Inscreva-se no boletim científico da Wonder Theory da CNN. Explore o universo com notícias de descobertas incríveis, avanços científicos e muito mais.





O Telescópio Espacial James Webb revelou novas imagens coloridas da famosa Nebulosa do Anel.

As novas imagens capturam os detalhes intrincados de uma nebulosa planetária, uma enorme nuvem de gás e poeira cósmica que abriga os restos de uma estrela moribunda.

As duas imagens foram tiradas em diferentes comprimentos de onda do infravermelho, invisíveis ao olho humano, por meio dos instrumentos do observatório espacial. Webb capturou anteriormente uma visão diferente da Nebulosa do Anel, bem como da semelhante Nebulosa do Anel do Sul.

Uma favorita de longa data dos astrónomos, a Nebulosa do Anel tem sido estudada há muitos anos devido à sua observabilidade e à visão que pode fornecer sobre a vida das estrelas. Está localizado na constelação de Lyra, a mais de 2.000 anos-luz da Terra, mas nas noites claras de verão, os observadores do céu podem vê-lo com binóculos.

As nebulosas planetárias, que não têm nada a ver com planetas apesar do nome, geralmente têm uma estrutura circular e são assim chamadas porque inicialmente se assemelhavam aos discos a partir dos quais os planetas se formam quando um deles foi descoberto pelo astrônomo francês Charles Messier em 1764.

A Nebulosa do Anel foi descoberta por Messier e pelo astrônomo Darquier de Bilibois em 1779.

Algumas nebulosas são berçários estelares onde nascem as estrelas. A Nebulosa do Anel foi criada quando uma estrela moribunda, chamada anã branca, começou a libertar as suas camadas exteriores no espaço, criando anéis brilhantes e expandindo nuvens de gás.

“Como despedida final, este gás expelido é ionizado ou aquecido pelo núcleo quente, e a nebulosa responde com uma emissão colorida de luz”, escreveu Roger Wesson, astrónomo da Universidade de Cardiff, num artigo. Postagem no blog da NASA Sobre as últimas observações de Webb da Nebulosa do Anel. “Isso levanta a questão: como poderia uma estrela esférica criar estruturas não esféricas tão complexas e delicadas?”

Chamado ESSENcE, que significa Evolving Stars and Their Nebulae in the Age of the James Webb Space Telescope, Wesson e sua equipe usaram sua webcam de infravermelho próximo e instrumento de infravermelho médio para capturar detalhes sem precedentes que poderiam ajudá-los a entender mais sobre como as nebulosas planetárias evoluir com o tempo. . .

“A estrutura circular e brilhante da nebulosa é composta por aproximadamente 20.000 aglomerados individuais de gás hidrogênio molecular denso, cada um aproximadamente equivalente à massa da Terra”, escreveu Wesson. Fora do anel estão características pontiagudas proeminentes apontando para longe da estrela moribunda, que brilham na luz infravermelha, mas eram apenas vagamente visíveis em imagens anteriores do Telescópio Espacial Hubble.

A equipe acredita que esses picos são causados ​​por partículas formadas nas densas sombras do anel.

Imagens tiradas com o Instrumento Infravermelho Médio, também chamado MIRI, forneceram uma visão nítida e clara do tênue halo fora do anel.

“A descoberta surpreendente foi que havia até dez características concêntricas espaçadas regularmente dentro deste halo tênue”, escreveu Wesson.

Inicialmente, a equipa pensou que os arcos observados se formavam à medida que a estrela central se desfazia das suas camadas exteriores ao longo do tempo. Mas graças à sensibilidade de Webb, os cientistas acreditam agora que algo mais pode ser responsável pelos arcos dentro da coroa.

“Quando uma única estrela se desenvolve numa nebulosa planetária, nenhum processo que conhecemos tem este tipo de período de tempo”, escreveu Wesson. “Em vez disso, estes anéis indicam que deve haver uma estrela companheira no sistema, orbitando tão longe da estrela central como Plutão está do nosso Sol. À medida que a estrela moribunda abandonou a sua atmosfera, a estrela companheira moldou e esculpiu o fluxo.