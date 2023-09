Empresas dos EUA e do Vietnã falam sobre negócios durante visita de Biden; Acordos AI e Boeing revelados

HANÓI (Reuters) – Executivos-chefes de grandes empresas norte-americanas e vietnamitas nos setores de semicondutores, tecnologia e aeroespacial se reuniram nesta segunda-feira para buscar parcerias comerciais durante uma visita do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a Hanói, que viu novos acordos em aeronaves e inteligência artificial.

Os principais executivos do Google (GOOGL.O), Intel (INTC.O), Amcor (AMKR.O), Marvell (MRVL.O), GlobalFoundries (GFS.O) e Boeing (BA.N) participaram da Conferência Vietnã-Americana inovar. E a cimeira de investimentos de acordo com a agenda da reunião.

Do Vietnã estavam CEOs de seis empresas, incluindo VinFast, fabricante de carros elétricos listada na Nasdaq, Vietnam Airlines (HVN.HM), empresa de tecnologia FPT (FPT.HM) e MoMo, a maior empresa de portfólio eletrônico do país. , bem como a empresa de Internet VNG, que em agosto entrou com pedido de oferta pública inicial nos Estados Unidos.

Durante a reunião, Biden sublinhou que os dois países estão a aprofundar a cooperação no domínio da computação em nuvem, semicondutores e inteligência artificial, e sublinhou que o Vietname é muito importante para o fornecimento de minerais vitais.

O país possui a segunda maior jazida de terras raras do mundo, que são utilizadas em carros elétricos e turbinas eólicas.

A reunião, que ocorreu na sequência da elevação histórica das relações diplomáticas acordada no domingo, sublinhou o desejo dos Estados Unidos de reforçar o papel global do Vietname. Isto é particularmente verdadeiro no caso da indústria de chips, uma vez que Washington procura reduzir a exposição do sector aos riscos associados à China, incluindo fricções comerciais e tensões sobre Taiwan.

Os acordos revelados pela Casa Branca durante a viagem incluem a compra de 50 jatos Boeing 737 MAX pela Vietnam Airlines, em um acordo avaliado em 7,8 bilhões de dólares, em linha com um relatório anterior da Reuters.

A Casa Branca também anunciou os planos da Microsoft de oferecer “uma solução baseada em IA projetada especificamente para o Vietnã e mercados emergentes”.

A NVIDIA (NVDA.O) também cooperará com a empresa vietnamita FPT e a Viettel and Vingroup (VIC.HM), controladora da VinFast, em inteligência artificial no país, disse a Nvidia (NVDA.O).

A Casa Branca também destacou uma série de investimentos relacionados a chips por parte de empresas norte-americanas no Vietnã, incluindo planos da Marvell e Synopsis (SNPS.O) para construir centros de design de chips no país.

Acrescentou que a nova fábrica de US$ 1,6 bilhão da Amkor perto de Hanói, que irá montar, embalar e testar os chips, está programada para iniciar operações em outubro.

O investimento equivale à fábrica de montagem de chips da Intel, de US$ 1,5 bilhão, no sul do país, a maior fábrica da empresa no mundo. Fontes disseram no início deste ano que pode ser expandido.

A Casa Branca também disse que o Grupo Honeywell dos EUA cooperará com um parceiro vietnamita para lançar um projeto piloto para desenvolver o primeiro sistema de armazenamento de energia de bateria no Vietnã.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e o ministro de Investimentos vietnamita, Nguyen Chi Dung, presidiram a reunião, que foi seguida de discussões com Biden e o primeiro-ministro vietnamita, Pham Minh Chinh.

Dung também disse na reunião que espera que as empresas vietnamitas possam expandir-se para os Estados Unidos e juntar-se à cadeia de abastecimento global, de acordo com um comunicado do governo.

