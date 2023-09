Incêndio em festa de casamento no Iraque: pelo menos 100 pessoas mortas no nordeste da província de Nínive

Um trabalhador de emergência caminha sobre os escombros no local após um incêndio mortal numa festa de casamento na província de Nínive, no Iraque, em 27 de setembro.





Um incêndio que eclodiu num casamento no norte do Iraque matou pelo menos 100 pessoas e feriu outras 150, segundo a agência oficial de notícias iraquiana, citando autoridades locais.

A Defesa Civil Iraquiana disse que o desastre ocorrido na área de Al-Hamdaniya, a nordeste da província de Nínive, foi causado por fogos de artifício, velas e outros materiais utilizados durante a cerimônia de casamento.

O governador de Nínive, Najm al-Jubouri, disse à agência oficial de notícias iraquiana que os feridos foram transferidos para hospitais em Nínive e na região do Curdistão.

Al-Jubouri disse, segundo a Agência de Notícias Iraquiana, que “ainda não há uma contagem final de mortos e feridos”.

Vídeos da cena mostram uma fumaça espessa subindo do Al Haitham Wedding Hall enquanto multidões e ambulâncias se aglomeram do lado de fora.

Um dos convidados do casamento disse à mídia local que os noivos estavam bem, mas arrasados.

Khaled Al Mousili/Reuters Pessoas se reúnem do lado de fora do hospital após o incêndio mortal.

“Os noivos estão bem. Eu estava com eles, mas a condição deles é devastadora por causa do que aconteceu com as pessoas aqui”, disse o convidado ao canal privado iraquiano Al-Oula.

A Agência de Notícias Iraquiana informou que o salão do casamento onde ocorreu o incêndio estava coberto com painéis Ecobond altamente inflamáveis, o que violava os requisitos das instruções de segurança.

O comunicado da Defesa Civil afirma: “O incêndio levou ao desabamento de partes do salão como resultado do uso de materiais de construção altamente inflamáveis ​​e de baixo custo, que desabaram em poucos minutos quando o incêndio começou”.

Khaled Al Mousili/Reuters Autoridades iraquianas caminham no local de um incêndio que atingiu uma festa de casamento.

O primeiro-ministro Muhammad Shiaa Al-Sudani designou o seu governo para ajudar as pessoas afetadas pelo incêndio, de acordo com um comunicado divulgado pelo seu gabinete.

O líder iraquiano entrou em contacto telefónico com o governador de Nínive sobre o incidente e ordenou a mobilização total para ajudar as vítimas, segundo o seu gabinete e a Agência Nacional Iraquiana.

A Missão de Assistência das Nações Unidas para o Iraque expressou as suas condolências aos familiares dos mortos e feridos na terça-feira, descrevendo o incidente como uma “tremenda tragédia”.

“Estou chocado e magoado com a terrível perda de vidas e feridos no incêndio”, disse a missão no X, anteriormente conhecido como Twitter.

Esta é uma notícia de última hora e será atualizada.