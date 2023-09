Conheça os jovens ativistas climáticos que serão julgados esta semana em 32 países europeus

O caso histórico do clima está programado para começar na quarta-feira no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.

Sofia Oliveira tinha 12 anos quando incêndios florestais catastróficos no centro de Portugal mataram mais de 100 pessoas em 2017.

Ela “sentiu que era agora ou nunca levantar a voz”, pois o seu país parecia estar nas garras de alterações climáticas mortais causadas pelo homem.

Agora, como estudante universitária, Sofia prepara-se para processar 32 governos europeus por não terem abordado adequadamente as alterações climáticas.

Ela, juntamente com outros cinco jovens e crianças portugueses com idades entre os 11 e os 24 anos, acusa esses países de violarem os seus direitos humanos. O caso está programado para ser ouvido no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos na quarta-feira, 27 de setembro.

É o primeiro caso de alterações climáticas a ir a tribunal e poderá forçar acções para reduzir drasticamente as emissões e construir infra-estruturas mais limpas.

Um caso histórico de mudanças climáticas

Uma vitória deles em Estrasburgo seria um forte exemplo disso Jovem Estão a seguir um caminho legal para forçar os seus governos a adoptar uma recalibração radical das suas medidas climáticas.

As decisões do tribunal são juridicamente vinculativas para os Estados-Membros e o não cumprimento das mesmas torna as autoridades vulneráveis ​​a pesadas multas decididas pelo tribunal.

o Tribunais Os activistas vêem-no cada vez mais como uma forma de transcender a política e responsabilizar os governos. No mês passado, num caso movido por jovens activistas ambientais, um juiz de um estado dos EUA Montana Decidiu que as agências estatais estavam a violar o seu direito constitucional a um ambiente limpo e saudável ao permitir o desenvolvimento de combustíveis fósseis.

Porque é que os jovens recorrem a processos contra os governos europeus?

Quando o grupo português decidiu em 2017 que iria prosseguir com o assunto Ação legalSofia usava aparelho, era mais alta que seu irmão mais novo, Andrei, e estava começando a sétima série na escola. O aparelho já desapareceu há muito tempo e Andrei, agora com 15 anos, é alguns centímetros mais alto que ela.

Andrei observou em uma das entrevistas que os últimos seis anos representam quase metade de sua vida.

O que os leva a rever pilhas de documentos legais compilados pelo grupo sem fins lucrativos que os apoia e durante os confinamentos durante a pandemia da COVID-19 é o que chamam de provas prementes à sua volta de que a crise climática está a piorar.

André conta que a Praia do Norte, na Costa da Caparica, perto de onde vivem Sofia e André, a sul da capital portuguesa, Lisboa, tinha cerca de um quilómetro de extensão quando o seu pai tinha a mesma idade. Agora, meio Erosão costeiraMede menos de 300 metros. Evidências como essa o levaram a participar de manifestações climáticas ainda antes de ser adolescente.

Os outros quatro membros do grupo português – Catarina, Cláudia, Martim e Mariana – são irmãos e primos que vivem na região de Leiria, no centro de Portugal, onde os incêndios florestais de verão são comuns.

Os cientistas dizem que o clima desértico atravessa o Mediterrâneo até aos países do sul da Europa, como Portugal, onde as temperaturas médias aumentam e a precipitação diminui. O ano mais quente já registado em Portugal foi 1997, seguido por 2017. Os quatro anos mais secos registados no país de 10,3 milhões de habitantes ocorreram desde 2003.

É uma história semelhante em toda a Europa, e os argumentos jurídicos dos Seis Portugueses são apoiados pela ciência. A Terra esteve extremamente quente durante o verão mais quente do Hemisfério Norte já medido, com… Registre-se quente Agosto é o fim da temporada de temperaturas extremas e mortais, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial.

Os cientistas dizem que o mundo ainda está longe de se comprometer a limitar o aquecimento global através da redução das emissões, em conformidade com os requisitos do acordo de 2015. Acordo climático de Paris. Estima-se que as temperaturas globais médias poderão aumentar entre 2 e 4 graus Celsius desde os tempos pré-industriais até 2100, sob as actuais trajectórias de aumento da temperatura e planos de redução de emissões.

Como podem as políticas inadequadas em matéria de alterações climáticas violar os direitos humanos?

Entre os efeitos específicos que ele mencionou homem jovem Os demandantes portugueses não conseguem dormir, concentrar-se, brincar ao ar livre ou fazer exercício durante as ondas de calor. Uma de suas escolas foi temporariamente fechada quando o ar se tornou irrespirável devido à fumaça dos incêndios florestais. Um pouco do crianças Eles têm problemas de saúde, como asma, que os tornam mais vulneráveis ​​ao calor e à poluição do ar.

Eles são assistidos pela Global Legal Action Network, uma organização internacional sem fins lucrativos que desafia direitos humanos Violações. A campanha de crowdfunding atraiu apoio de todo o mundo, com mensagens de apoio chegando de lugares tão distantes como Japão, Índia e Brasil.

Gerry Liston, diretor jurídico da GLAN, diz que os 32 governos “minimizaram” a questão. “Os governos resistiram a todos os aspectos do nosso caso… a todos os nossos argumentos”, diz ele.

Andre descreve os governos como “transcendentes”.

“Eles não consideram o clima uma prioridade”, acrescenta Sofia.

O governo de Portugal, por exemplo, concorda que o estado do ambiente e os direitos humanos estão ligados, mas insiste que “as ações do governo procuram cumprir as suas obrigações internacionais nesta área” e não podem ser criticadas.

Os governos europeus estão a cumprir os seus compromissos climáticos?

Ao mesmo tempo, alguns governos na Europa recuaram em compromissos que já assumiram.

No mês passado, a Polónia apresentou contestações legais destinadas a anular três importantes políticas da UE em matéria de alterações climáticas. semana passada, Britânico O governo anunciou que iria adiar por cinco anos a proibição de novos automóveis a gasolina e diesel, que deveria entrar em vigor em 2030.

o sueco Entretanto, a proposta de orçamento do Estado do governo, na semana passada, reduziu os impostos sobre o gás e o gasóleo e cortou o financiamento para medidas climáticas e ambientais.

No meio destes desenvolvimentos, os activistas olham para os tribunais como um refúgio.

A London School of Economics afirma que o número cumulativo de mudanças climáticas é relevante globalmente casos O seu número duplicou desde 2015, para mais de 2.000. Cerca de um quarto deles foram lançados entre 2020 e 2022, diz ela.

Quando o tribunal chegará à sua decisão?

Os activistas portugueses, que não exigem qualquer compensação financeira, terão provavelmente de esperar mais tempo. Uma decisão sobre o seu caso pode levar até 18 meses, embora considerem a decisão do tribunal em 2020 de acelerar o processo como um sinal encorajador.

Há também um precedente que dá coração aos ativistas. A Fundação Urgenda, uma organização holandesa que trabalha para promover a sustentabilidade e a inovação, moveu contra o governo holandês o primeiro caso do mundo em que os cidadãos alegaram que o seu governo tinha a obrigação legal de prevenir alterações climáticas perigosas.

Em 2019, Holandês O Supremo Tribunal decidiu a favor de Urgenda, determinando que a meta de redução de emissões do governo era ilegalmente baixa. As autoridades foram ordenadas a continuar a reduzir as emissões.

Como resultado, o governo decidiu encerrar centrais eléctricas a carvão até 2030 e adoptou pacotes de mil milhões de euros para reduzir a utilização de energia e desenvolver energias renováveis, entre outras medidas.

Dennis Van Berkel, UrgênciaO consultor jurídico do FMI acusou os governos de escolherem metas de mudança climática “politicamente convenientes” em vez de ouvirem os cientistas do clima. Ele disse que os juízes poderiam forçá-los a justificar que o que estão fazendo em relação às questões climáticas é suficiente.

Ele acrescentou: “No momento não existe tal escrutínio em nenhum nível”. “Isso é algo muito importante com o qual os tribunais podem contribuir.”