Bronny James, Ron Holland, DJ Wagner e notas do McDonald’s All-American Game

Todos os 24 jogadores selecionados para o 46º Jogo Anual McDonald’s All-American se reuniram em Houston, no Mi3 Center, para mostrar suas habilidades aos mais de 50 olheiros da NBA e membros da mídia que compareceram ao jogo de terça-feira (21:00 ET, ESPN).

Como disse um olheiro: “A verdadeira ação ocorre durante os treinos e treinos. O jogo de terça-feira é apenas uma sessão de corrida aberta.”

Tem havido muita conversa sobre Bronny James, desde quando ele tomará sua decisão de compromisso até como ele encontrará os melhores neste tipo de ambiente.

James, 18, foi forte em ambos os dias de treinamento, driblando a bola e exibindo suas habilidades defensivas. Ele trabalhou bem com a bola, jogando ao lado do armador Isaiah Collier (USC Commitment) e do armador Jared McCain (Duke). Eles o deixam jogar livremente como um jogador secundário com a bola e fazer arremessos para si ou para os outros. Ele sempre foi competitivo na defesa e nos últimos dois dias não foi diferente.

Quando pedi a um olheiro da NBA para classificar os jogadores de 1 a 24, ele classificou James em 17. Ainda há muita especulação sobre o futuro de James – em 35º na classe de 2023 na 247Sports Composite, ele é a melhor perspectiva evasiva do país . Mas James sentou-se fora do dia da mídia de segunda-feira, então nenhuma ideia do que ele disse poderia ser reunida naquele local.

O MVP dos treinos foi Ron Holland, do Texas. No primeiro dia, ele fez 5 de 8 de 3, apagou as luzes defensivamente e teve o drive mais quente. Holland se separou esta semana na frente de um olheiro da NBA e, como um deles disse especificamente: “Ele era o melhor jogador da academia”.

Holland também falou sobre Rodney Terry concordar com um contrato de cinco anos para se tornar o treinador principal dos Texans em tempo integral.

“Estou muito animado com isso”, disse Holland. “Ele realmente merece este trabalho… É muito bom para mim porque vou continuar comprometido com este time. AJ Johnson e eu. Temos que tentar um campeonato nacional no próximo ano.”

Outros notáveis ​​de Kentucky incluíram DJ Wagner Jr. e Aaron Bradshaw.

Outro olheiro da NBA disse: “A meu pedido, foi Ron Holland, DJ Wagner, Aaron Bradshaw e, em seguida, uma grande diferença do resto.”

A velocidade de Wagner em linha reta é penetrante e ele fez várias rodadas de 3 segundos de toda a Terra. Ele fez um bom trabalho sendo exigente e paciente e tomando as decisões certas.

Quanto a Bradshaw, ele era o melhor grandalhão da academia. Ele demonstrou seu alcance estendido, forte capacidade de rebote e tempo como bloqueador de arremessos.

Como disse um olheiro freelance: “Daqui a um ano, ele será o primeiro sênior a ser convocado para a NBA”.

Outras notas

A visão de Collier como passador é de outro nível, e ele continua a mostrar porque é o melhor passador do estado, independentemente da classe. Ele deu vários saltos como arremessador ou fora do drible, o que foi considerado um acerto em seu jogo.

• A defesa de Jacoby Walter, característica de Baylor, se destacou na bola e na habilidade de chutar em ambas as sessões de treinos. Ele se separou no lado defensivo, aplicando pressão constante na bola e forçando as viradas. Ofensivamente, ele é um dos melhores nocauteadores do país.

• Jared McCain é um dos melhores jogadores individuais do país. Duke entregou uma variedade de tomadas contestadas e finalizações duras ao redor da borda. Como titular na maior parte do fim de semana, ele preparou seus companheiros para obter cestas fáceis e liderar bem o ataque.

• COMPROMISSO AUBURN Aden Holloway é um dos melhores armadores da classe de 2023. Ele é um pegador de bola habilidoso que raramente desvia a bola, e seu passe preciso no pick-and-roll é de primeira linha. A pontuação tornou mais fácil para Bradshaw e Michigan State comprometer Xavier Booker.

(Foto superior: Gary A. Vasquez/USA Today)