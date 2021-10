Espiões sul-coreanos disseram que Kim Jong Un perdeu cerca de 44 quilos

Enquanto a Coreia do Norte sofre de um Escassez de alimentos de emergência, o déspota rechonchudo Kim Jong-un perdeu pelo menos 20 quilos – mas apenas com um chute saudável, de acordo com espiões sul-coreanos.

O líder do Reino Eremita de 37 anos Perda de peso significativa Ele recentemente renovou as especulações sobre sua saúde, seguindo a inteligência de alto nível no ano passado que ele havia feito isso Ele estava em seu leito de morte.

Mas o Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul explicou aos legisladores na quinta-feira como Kim parecia saudável, com seu peso aparentemente reduzido como resultado de sua tentativa de melhorar sua aparência.

A agência de espionagem detalhou como eles se tornaram observadores de peso de alta tecnologia, usando técnicas de inteligência artificial e análise de computador do vídeo de alta resolução de Kim para avaliar sua saúde, de acordo com legisladores que estavam na sessão parlamentar fechada.

Eles estimaram que o líder de 5 pés-8 já havia inflado anteriormente para até 308 libras – mas atualmente está em torno de 264 libras.

Os legisladores relataram que Kim não deu sinais de problemas de saúde e esteve envolvido em atividades públicas por 70 dias até agora neste ano, um aumento de 45 por cento em relação ao mesmo período do ano passado.

Há rumores de que o líder norte-coreano Kim Jong Un está usando um impostor para fazer aparições públicas em meio a sua luta pelo peso. ap; AFP via Getty Images

No entanto, persistiram rumores sobre a saúde de Kim, incluindo Correndo rumores O deputado Kim Byung-ki disse que um fraudador defendeu seu nome em aparições públicas, rumores que a Agência Nacional de Inteligência considerou infundados.

Além de sua vaidade em sua aparência, Kim também começou a fazer as pessoas usarem o termo “Kimjongunismo” em vez do tradicional “Kimjongilismo” da ideologia política que leva o nome de seu falecido pai Kim Jong Il.

O líder norte-coreano Kim Jong Un usa um terno notavelmente grande durante uma aparição na mídia em Pyongyang, Coreia do Norte, em 12 de outubro de 2021. via Reuters

Espiões de Seul disseram aos legisladores que ele também removeu fotos de seu falecido pai e avô da sala de conferências do Partido dos Trabalhadores.

Acontece que Kim parece estar passando pelo período mais difícil de seu governo de 10 anos devido às dificuldades econômicas exacerbadas pela pandemia do coronavírus.

Relatórios recentes disseram que isso incluía uma escassez emergencial de alimentos que alertou os residentes de que poderia continuar por mais três anos.

De acordo com o shekel, o comércio anual da Coreia do Norte com a China, seu principal aliado e salvação econômica, caiu em dois terços para US $ 185 milhões em setembro deste ano em comparação com o ano anterior, disse Ha.

As autoridades norte-coreanas estão lutando para lidar com o aumento dos preços das commodities e a escassez de remédios e outros suprimentos essenciais que aceleraram a disseminação de doenças transmitidas pela água, como a febre tifóide.

O país também não conseguiu importar o papel e a tinta que usa para imprimir as notas, forçando as autoridades norte-coreanas a emitir uma moeda temporária, relata Ha em um briefing em shekel.

