Imagens vazadas revelam concorrente do Steam Deck da Lenovo com pitada de Switch

Pelas fotos, o Lenovo que você pega em um computador de mão se parece muito com aparelhos como o Steam Deck e o Asus ROG Ally, mas também tem muito em comum com o Nintendo Switch. de acordo com Relatório do WindowsO Legion Go tem uma tela de 8 polegadas, as fotos mostram dois controladores do tipo Joy-Con que podem ser removidos e parece ter um amplo suporte tipo Switch OLED que você pode usar para jogos de mesa.

Os controladores Legion Go parecem ser uma combinação dos Joy-Cons planos, mas removíveis, do Switch e a alça Steam Deck específica, mas anexada. Parece haver um único touch pad no controlador direito – em comparação, o Steam Deck tem touch pads em ambos os lados – mas a parte de trás deste controlador direito também parece ter roda. E como os controladores podem ser removidos, Relatório do Windows Especule que a tela é uma tela sensível ao toque.

Talvez a coisa mais importante a tirar dessas capturas de tela do dispositivo (existem mais e você pode Veja todos eles em Relatório do Windows) é que a Lenovo não desiste de engrossar o Legion Go. A Asus foi embora com espessura e altura com o ROG Ally, que acabou com uma duração de bateria medíocre, mas estamos começando a ver dispositivos móveis como o próximo Ayaneo Kun apontar para baterias mais poderosas.

Relatório do Windows O Legion Go diz que será executado no Windows 11, o que significa que você poderá jogar qualquer jogo do Windows compatível com as especificações de hardware. Central do Windows Ele informou anteriormente que usará processadores AMD Phoenix, que também são encontrados no ROG Ally e em outros dispositivos móveis Windows recentes e futuros. READ Pegue presentes de última hora durante o último dia da venda de fim de semana da Best Buy

A Lenovo não fez comentários imediatamente.

“Viciado em TV certificado. Ninja zumbi irritantemente humilde. Defensor do café. Especialista em web. Solucionador de problemas.”