Grandes descontos no iPhone 15 são esperados por operadoras para combater a recessão

Se você planeja fazer uma atualização no próximo mês, pode valer a pena esperar para ver quais ofertas podem ser encontradas nas operadoras: bloomberg A reportagem indica que vão oferecer descontos “significativos” no iPhone 15.

O movimento esperado enquanto eles buscam atender à demanda decepcionante de smartphones nos EUA, em meio a uma recessão global de smartphones que deve ser a pior em uma década…

Mercado global de smartphones ‘o pior em uma década’

O mercado global de smartphones tem uma forte tendência de alta e parece quase uma lei natural que as vendas de cada ano sejam maiores do que no ano anterior, à medida que novos compradores entram no mercado e as pessoas atualizam para os dispositivos mais recentes.

Mas o mercado atingiu o pico em 2017, de acordo com dados da Counterpoint Research, e tem tendência de queda desde então (exceto por um vislumbre de esperança em 2021).

A pandemia e a economia difícil aumentaram os desafios que o setor enfrenta, mas também tem lutado com o simples fato de que a tecnologia do smartphone atingiu um platô e o consumidor médio não consegue mais ver um motivo para atualizar a cada um ou dois anos. A pessoa média agora atualiza seu smartphone a cada três ou quatro anos.

A Counterpoint prevê que o mercado global de smartphones cairá novamente este ano, atingindo o menor número de remessas em uma década.

Mesmo a Apple não está excessivamente otimista. A empresa relatou recentemente uma queda nas vendas do iPhone ano a ano e indicou que espera uma situação semelhante neste trimestre, com o iPhone 15 lutando para igualar ou superar as vendas do iPhone 14.

Esperam-se grandes descontos no iPhone 15

A própria Apple, é claro, manterá sua estratégia de preço total, contando com o apelo da marca e o brilho dos novos modelos para fazer a conversa.

mas bloomberg Os relatórios indicam que as operadoras dos EUA devem oferecer promoções agressivas no iPhone 15.

“Até agora, este ano, houve atualizações baixas recordes em todas as operadoras”, disse Jeff Fieldhack, diretor de pesquisa da Counterpoint North America. “O lançamento do iPhone 15 é uma janela para as operadoras roubarem clientes de alto valor. E com a grande base instalada do iPhone 12, as promoções serão fortes e a Apple ficará em um bom lugar.”

No entanto, conseguir um acordo pode significar esperar um pouco. Embora algumas operadoras possam oferecer promoções no primeiro dia, a alta demanda inicial pode fazer com que as melhores ofertas sejam reservadas por mais tempo no futuro.