Starfield desencadeia um culto à morte que adora a cobra espacial e muito mais

campo estelar Apenas algumas semanas de distânciaE a Bethesda ainda está fornecendo novas informações para os jogadores desesperados para finalmente colocar as mãos no tão esperado exclusivo do console Xbox. Você conseguirá comprar apartamentos nas cidades para onde viajar? Você será capaz de contrabandear itens ilegais através da fronteira galáctica? Você irá para a cadeia se cometer crimes? A resposta a estas perguntas e mais é “sim”.

Betesda realizada 16 de agosto, perguntas e respostas com fãs no Discord, e escolhendo a quais comentários responder enquanto caminham na corda bamba para pré-criar o hype na preparação para o lançamento do RPG em 1º de setembro. O designer-chefe Emil Pagliarulo e o designer-chefe da missão Will Shen forneceram as respostas e, embora muitas delas sejam o que você pode esperar do estúdio por trás The Elder Scrolls V: Skyrim E Fallout 4Também lança luz sobre novas possibilidades que não foi previamente confirmado.

Aqui estão os destaques:

Residências podem ser obtidas em todas as grandes cidades, algumas por meio de compra e outras por meio de missões

Alguns itens serão considerados contrabando e devem ser escondidos em seu navio usando módulos especiais para passar na inspeção

As missões de facção não entram em conflito umas com as outras e todas podem ser concluídas independentemente

Existem até 20 personagens nomeados que podem se juntar à sua tripulação, segui-lo e carregar seus itens

Cometa crimes e você pode ir para a cadeia, pagar multa ou resistir à prisão

As máquinas estão em ruínas e inutilizáveis

Jogo totalmente não letal não é possível

Ambos os designers também falaram longamente sobre alguns dos elementos de construção do mundo no jogo, incluindo o papel que a religião desempenhará. campo estelarfutura universidade. Existem mundos Sanctum que acreditam que a exploração espacial é uma maneira de se aproximar de Deus, e um grupo de ateus chamado The Enlightened, que se concentra em programas humanistas seculares. Depois, há a Casa Va’ruun, o culto da morte que adora cobras. Veja como Pagliarulo o descreve:

Então, no jogo, não tenho muita certeza de toda a verdade, mas… a fofoca entre os guardas é a seguinte: uma nave-colônia parte para um novo mundo, dando saltos de pá pelo caminho. Após um salto gravitacional, um dos passageiros afirmou ter passado esse tempo se comunicando com uma entidade celestial conhecida como a Grande Serpente. O que foi alguns segundos para todos os outros foi… muito mais tempo para ele. E ele restabeleceu o mandato, que é basicamente: “Junte-se ao navio, ou você será devorado quando a grande serpente cercar o universo”.

Portanto, fique atento a uma cobra espacial mágica que dobra o tempo enquanto mapeia planetas inexplorados, extrai recursos e mantém suas rotas comerciais. com alguma sorte, campo estelar Ele conterá muitos segredos estranhos como ele.