Imagens de satélite mostram uma coluna militar russa com mais de cinco quilômetros de extensão na estrada para Kiev

Oleksandr Svedlo, prefeito interino da cidade de Berdyansk, na costa sul da Ucrânia, disse que as forças russas entraram e assumiram o controle da cidade.

Berdyansk, que tem uma pequena base naval, tem uma população de cerca de 100.000 habitantes.

Svidlo postou uma mensagem para os habitantes da cidade em sua página no Facebook no domingo dizendo: “Algumas horas atrás, você e eu vimos equipamentos militares pesados ​​e soldados armados que entraram na cidade e começaram a avançar em torno de nossa cidade natal. Assim que soube disso. Tentei informar todas as pessoas da cidade, mesmo que você tenha a oportunidade de se esconder em abrigos.”

Siga Svedlo: “Há algum tempo, soldados armados entraram no prédio do Comitê Executivo e se apresentaram como soldados do exército russo e nos disseram que todos os prédios administrativos estavam sob seu controle e assumiram o controle do prédio do Comitê Executivo”, acrescentou.

Svedlo disse que os funcionários foram solicitados a continuar trabalhando “mas sob o controle de homens armados. Considero esta proposta inaceitável, então nós, como todos os membros do quartel-general operacional, deixamos o prédio do Comitê Executivo”.

Svedlo encerrou a mensagem dizendo: “Hoje Berdyansk estava na mira. Não sei como será amanhã, mas acho que esta noite será muito difícil”.