Atualizações ao vivo: Rússia invade a Ucrânia

A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse no domingo que o presidente russo Vladimir Putin A decisão de colocar as forças nucleares russas em alerta máximo Eles fazem parte de um padrão mais amplo de escalada injustificada e “ameaças artificiais” do Kremlin.

“Este é realmente um padrão que vimos do presidente Putin ao longo deste conflito, de fabricar ameaças inexistentes para justificar novas agressões – e a comunidade global e o povo americano devem analisar isso através deste post”, Psaki disse a George Stephanopoulos da ABC no This Week.

“Este é um padrão do presidente Putin e vamos defendê-lo, temos a capacidade de nos defender, mas também precisamos lembrar o que vemos aqui do presidente Putin”, acrescentou.

Quando perguntado sobre mais ajuda militar ou sanções, Psaki disse que os Estados Unidos estão prontos para enviar mais suprimentos militares, humanitários, econômicos e de defesa, observando os últimos anúncios de ajuda do governo desde o início do conflito.

“Gostaria de observar que as sanções que anunciamos ontem colocam a Rússia em pé de igualdade com o Irã e a cortam do sistema bancário com a comunidade internacional”, disse Psaki.

Pressionando se os Estados Unidos tomariam medidas imediatas contra o setor de energia da Rússia, Psaki disse que tudo está “sobre a mesa”, acrescentando que o governo acredita que o conflito atual demonstra que os Estados Unidos devem aumentar seu suprimento doméstico de energia e diversificar além. óleo e gás.

Psaki acrescentou que os Estados Unidos permanecem em contato próximo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o elogiou por sua liderança durante os primeiros dias da atual guerra.

“Ele se posiciona bravamente contra a invasão do presidente Putin e da liderança russa”, disse Psaki. Vamos manter contato próximo com ele.”