O rublo russo caiu 28% depois que os Estados Unidos e seus aliados impuseram sanções mais duras

A moeda russa caiu mais de 28 por cento para uma baixa recorde no início das negociações nesta segunda-feira, com uma nova rodada de sanções ocidentais aumentando a pressão sobre o sistema financeiro do país em resposta à invasão da Ucrânia.

O rublo caiu para quase 118 em relação ao dólar americano, segundo dados da Bloomberg, após o fim de semana em que o presidente russo Vladimir Putin Ele colocou suas forças nucleares em alerta máximo Os Estados Unidos e a Europa desencadearam As punições mais severas Na tentativa de isolar o país do sistema financeiro global.

Em um esforço para conter as consequências do mercado, o Banco Central da Rússia proibiu a venda externa de títulos russos na segunda-feira. Não havia informações sobre quando a proibição seria levantada.

O banco central também disse que as negociações nas bolsas de valores russas não serão abertas para a sessão da manhã e que anunciará ainda hoje se as negociações de ações forem retomadas. O índice de referência Moex do país caiu mais de um quarto na semana passada.

Os movimentos do mercado ocorreram quando os militares da Ucrânia disseram na segunda-feira que repeliram mais uma noite de ataques a Kiev, enquanto uma coluna de tropas russas tentava repetidamente invadir a capital.

Os militares ucranianos também disseram que as forças inimigas continuaram a atacar aeroportos, sistemas de defesa aérea, infraestrutura crítica e áreas residenciais em todo o país.

As alegações militares russas e ucranianas não podem ser verificadas de forma independente.

E a Noruega disse em uma indicação inicial de como empurrar Moscou para as margens dos mercados globais no domingo Que seu fundo de petróleo de US$ 1,3 trilhão, o maior fundo soberano do mundo, congelaria seus investimentos em ativos russos e começaria a se desfazer do país. BP, também grupo britânico de energia Ele disse A empresa abrirá mão de sua participação de 20% na petrolífera estatal russa Rosneft, da qual é proprietária desde 2013.

O rublo já havia sido duramente atingido na semana passada, caindo para mínimos recordes após a invasão e imposição de sanções pelos Estados Unidos e Europa.

Os Estados Unidos e seus aliados apertaram essas medidas punitivas no sábado, visando o Banco Central da Rússia para impedi-lo de usar as reservas internacionais. Os aliados ocidentais também concordaram em excluir alguns dos credores do país do sistema de mensagens Swift, uma parte importante da infraestrutura global de pagamentos.

Os russos estavam formando longas filas para retirar dinheiro dos caixas eletrônicos, pois o banco central não tinha um mecanismo claro para estabilizar sua economia e moeda.

O Banco Central da Rússia interveio para apoiar o rublo na semana passada vendendo reservas em moeda estrangeira. Mas as sanções do fim de semana contra o banco central comprometeram seu escopo de continuar esse apoio.

“Em poucas palavras, a capacidade da Rússia de realizar transações com qualquer instituição financeira globalmente seria severamente prejudicada, já que a maioria dos bancos internacionais em qualquer jurisdição usa o SWIFT”, escreveu George Saravelos, analista do Deutsche Bank, em nota aos clientes.

recomendado

Saravelos acrescentou que espera que os mercados financeiros reflitam os riscos crescentes para o fornecimento de energia, o que reduzirá o apetite dos investidores por ativos de risco e também poderá levar a um euro mais baixo.

Os mercados financeiros podem sofrer alguma deterioração nas condições de financiamento esta semana devido ao impacto incerto do congelamento de ativos na liquidez global. Espera-se que o Banco Central Europeu, o Fed e outros bancos centrais intervenham para fornecer forte apoio, se necessário, e não descartaremos anúncios entre as reuniões”, disse ele, acrescentando que o rublo e outras moedas de mercados emergentes europeus provavelmente chegarão. sob pressão.

Na sexta-feira, a agência de classificação S&P Global Classificação da dívida da Rússia rebaixada para “lixo” A situação, ressaltando o perigo de que um ataque militar à Ucrânia possa ser ainda mais prejudicial aos mercados financeiros do país.

O banco central da Rússia procurou acalmar os nervos do mercado no domingo, dizendo que forneceria liquidez ilimitada aos bancos. “O sistema bancário russo é estável e tem capital e capacidade de liquidez suficientes para operar em qualquer situação”, disse ela.