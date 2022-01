IHG 10 assina 10 novas propriedades em Espanha e Portugal

IHG Hotels & Resorts anuncia a assinatura de 10 novas propriedades em toda a Península Ibérica. Esses novos desenvolvimentos trarão muitas das marcas da IHG Hotels & Resorts, incluindo Holiday Inn Express, Hotel Indigo e Staybridge Suites, para novas cidades e destinos de resorts na Espanha e Portugal.







Espera-se que a maioria das novas contratações seja aberta em 2022, com outras antecipadas nos próximos anos; 2023, 2024 e 2025. O anúncio também estreia duas marcas do IHG em Portugal, Staybridge Suites e Six Senses.

A Península Ibérica é uma extensão de terra convidativa que abrange Espanha e Portugal, com uma rica história que remonta aos antigos gregos e um apelo contemporâneo perene. A Iberia tem sido o destino de referência para viajantes europeus e globais que buscam um destino que não decepcione, e com uma seleção tão forte de hotéis IHG chegando à região este ano e além, nunca houve um momento melhor para planejar uma visita.

Comentando sobre esta série de novas contratações, Willemijn Geels, vice-presidente de desenvolvimento, Europa da IHG Hotels & Resorts, disse: ‘Estou muito feliz por anunciar uma seleção tão forte de contratações em toda a Península Ibérica, que é uma região deslumbrante com muito a oferecer a todos os tipos de viajantes. Sendo a Iberia um mercado de crescimento chave para nós, também estamos entusiasmados por nomear Javier de Villanueva Baygual como Diretor de Desenvolvimento da Iberia. Javier traz uma vasta experiência corporativa e de hospitalidade e estará sediado no mercado e conduzirá nosso investimento e dedicação contínuos no crescimento desse mercado para o IHG. O crescimento responsável continua a ser uma prioridade fundamental para nós na Europa em 2022, e esta incrível seleção de contratações ibéricas, além da nomeação de Javier, são um começo de ano perfeito. ”

As novas contratações seguem o recente acordo do IHG com o parceiro estratégico JJW Hotels & Resorts para abrir três novas propriedades em Portugal ainda este ano. Para marcar a estreia europeia da mais recente marca Vignette Collection da empresa, as contratações incluíram dois célebres resorts de golfe: Penina Resort & Golf e Dona Filipa Hotel, ambos localizados no Algarve. Ao abrigo do mesmo acordo, a marca dos hotéis voco entrará em Portugal, com a inauguração da voco Algarve prevista para 2022.

Espanha

Holiday Inn Sant Cugat

Convenientemente localizado nos arredores de Barcelona, ​​​​a nova propriedade de 208 chaves será o mais novo Holiday Inn da Península Ibérica, apresentando habilmente os mais recentes padrões da marca Holiday Inn, incluindo o dinâmico Open Lobby. Este hotel será o primeiro das novas contratações a receber hóspedes em Espanha, com inauguração prevista para junho de 2022.

Holiday Inn Express Aeroporto de Madrid

A conveniência e o design funcional dos hotéis Holiday Inn Express atendem às necessidades essenciais dos hóspedes com facilidade. Em junho de 2023, um novo local será adicionado à coleção de 18 hotéis Holiday Inn Express da Espanha. O novo Holiday Inn Express Madrid Airport de 156 teclas será ideal para hóspedes que procuram uma opção de estadia curta, enquanto desfrutam de comodidades modernas, incluindo Wi-Fi gratuito e café da manhã Express Start da marca incluído na tarifa do quarto.

Holiday Inn Express Bilbao Sestao

O Holiday Inn Express Bilbao Sestao, de 105 teclas, está atualmente em construção e deve ser inaugurado em agosto de 2023. Sestao está localizado em uma das cadeias montanhosas mais dramáticas da região e oferece fácil acesso ao impressionante litoral da península.

Holiday Inn Express Sevilha

Em novembro de 2023, a carismática cidade de Sevilha receberá seu primeiro hotel IHG, na forma do recém-construído Holiday Inn Express Seville. Outro dos excitantes desenvolvimentos ibéricos do Grupo Cayman, o hotel de 146 quartos será uma base perfeitamente localizada para os hóspedes que procuram explorar os muitos encantos da histórica cidade espanhola. Fãs de esportes, amantes da cultura e gourmands podem desfrutar do apelo atemporal de Sevilha, enquanto desfrutam da localização no centro da cidade desta propriedade tão esperada.

Staybridge Suites Málaga

O horizonte de Málaga em breve será transformado à medida que o ambicioso projeto de arquitetura Urban Sky ganha vida. Composto pelo empreendimento de torre mais alta de Málaga, combinando espaço comercial e residencial, o Urban Sky inaugurou recentemente e o empreendimento visionário parece estar pronto para ser concluído em dois anos. Com o novo empreendimento construído propositadamente, os hóspedes podem desfrutar de instalações de última geração no Staybridge Suites Malaga, a estreia da marca na Espanha. Combinando as melhores características de viver em apartamento privado com a facilidade de um hotel, o Staybridge Suites irá atender às necessidades de quem procura uma estadia prolongada, seja para fins de negócios ou lazer. Inaugurado em janeiro de 2024, o Staybridge Suites Malaga contará com 105 suítes, todas com cozinhas totalmente equipadas.

Portugal

Staybridge Suites Porto

Conhecido como ‘a capital cultural de Portugal’, o Porto é um destino popular para viajantes que procuram uma pausa cativante na cidade. O recém-desenvolvido Staybridge Suites Porto permitirá aos hóspedes prolongar a sua estadia usufruindo das instalações de estilo residencial da primeira marca em Portugal. Composto por 119 suítes contemporâneas, os hóspedes a negócios ou a longo prazo apreciarão especialmente a localização do hotel no centro da cidade.

Staybridge Suites Carcavelos

Localizada na costa sul da Península Ibérica, a vila de Carcavelos é conhecida pelas suas praias imaculadas e temperaturas consistentemente quentes. A área está passando por uma renovação emocionante, que inclui uma nova propriedade Staybridge Suites. O hotel de 135 quartos está atualmente em construção e traz o primeiro conceito de estadia prolongada para a região. O Staybridge Suites Carcavelos abrirá em dezembro de 2025.

Six Senses Lisboa

Os hotéis Six Senses são o destino ideal para os hóspedes que buscam rejuvenescimento e reconexão. Com foco em bem-estar e sustentabilidade liderado por especialistas, esta marca é conhecida por criar espaços onde as pessoas podem se reconectar, em harmonia com o meio ambiente local. A capital portuguesa, Lisboa, vai receber em 2025 a sua primeira propriedade Six Senses, localizada perto da Avenida da Liberdade, no Palácio de Pedrosas. O Six Senses Lisbon oferecerá 114 quartos e instalações de bem-estar de primeira classe, para se tornar um santuário na próspera capital.

Holiday Inn Express Porto

O Holiday Inn Express Porto, com 96 quartos, será o segundo Holiday Inn Express do IHG no Porto e estará localizado próximo ao bairro contemporâneo da Boa Vista. A área é conhecida por sua rotunda dramática e pelo semicírculo de edifícios que cercam a estátua e espaços verdes públicos. Os hóspedes do hotel podem desfrutar das muitas delícias do Porto e das vistas panorâmicas sobre o Rio Douro, ao ficarem neste hotel.

Holiday Inn Express Évora

O conjunto de assinaturas completa-se com um novo Holiday Inn Express de 76 quartos na cidade histórica de Évora, localizado a 90 minutos de Lisboa. O Holiday Inn Express Evora será a primeira inauguração do IHG na cidade, que é reconhecida como Patrimônio Mundial da UNESCO por causa de suas muralhas medievais perfeitamente preservadas, templo romano e arquitetura gótica.

