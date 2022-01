O que 325.000€ vão comprar em França, Itália, Espanha, Portugal e Athboy?

IRLANDA: ATHBOY

Localizado na Upper Bridge Street, este edifício listado teve inúmeras encarnações de um quartel RIC a um banco. O zoneamento atual permite usos comerciais e residenciais, de modo que pode se tornar uma residência deslumbrante ou hospedagem para hóspedes. Estendendo-se a 369 m² (3.978 pés quadrados), há mais espaço na parte traseira na forma de uma antiga cocheira e estábulos.

Preço 325.000

Agente sherryfitz.ie

Chappes: Esta quinta funciona atualmente como uma casa de hóspedes de sete quartos e tem um parque de campismo e piscina



FRANÇA: CHAPPES

Esta quinta é actualmente gerida como uma casa de hóspedes com sete quartos e tem um parque de campismo com uma piscina de bom tamanho. Os jardins são divididos em um vaso de legumes, pomar e dependências que têm uma multiplicidade de usos. Há também um poço, uma oficina e uma casa rural, e a propriedade está localizada a apenas 10 minutos da autoestrada.

Preço 325.000

Agente auvergne.immo

Piemonte: Datada de 1895, esta casa de pedra está localizada em Canelli, famosa por suas trufas



ITÁLIA: PIEMONTE

Datada de 1895, esta casa de pedra está localizada em Canelli, famosa por suas trufas e adegas subterrâneas usadas para armazenar espumantes. Localizada a uma hora do Aeroporto de Turim, a propriedade tem cinco quartos, lindos tetos abobadados com vigas de madeira e super jardins com um forno de pizza adequado. Há também uma garagem separada.

Preço 310.000

Agente terragente. com

Valencia: A apenas dez minutos a pé da praia, este novo apartamento de quatro quartos tem dois banheiros



ESPANHA: VALÊNCIA

A apenas dez minutos a pé da praia, este novo apartamento de quatro quartos tem duas casas de banho e estende-se por 111 m2. Localizada em Canet d’en Berenguer, a apenas 25 minutos de carro do centro de Valência, a propriedade fica a uma curta caminhada de restaurantes, bares, transporte público, escola e centro médico.

Preço £ 271.131 / 324.061

Agente spotblue.com

Algarve: Localizada no segundo andar, a propriedade recentemente remodelada tem uma varanda na sala e cozinha.



PORTUGAL: ALGARVE

Este apartamento de três quartos estende-se por uns generosos 132 m2. Localizada no segundo andar, a propriedade recentemente remodelada tem uma varanda na área de estar e cozinha com vista para um pátio comum. A unidade vem com um lugar de estacionamento privado e uma arrecadação.

Preço 325.000

Agente olivehomes. com