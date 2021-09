Iggy Pop fala sobre encontrar novas músicas: “Na minha idade, isso me ajuda a ficar curioso” | Iggy Pop

eu Continue lendo que estamos na casa dos 70, então estou tentando continuar usando meu cérebro. Descobrir novas músicas abre minha mente e o elemento surpresa me mantém conectado. Eu sinto que estou tropeçando em diamantes – e quando você encontra diamantes, você sabe. quando eu ouvi Cadeira relaxante com a perna molhada Fiquei muito animado: é atrevido, com um groove sinistro, mas é vocal – é quase equilibrado. Você pode pedir a 100 pessoas para cantá-la e não terá o mesmo som.

Desde adolescente me irritava quando o rádio ligava algo cafona e ficava satisfeito quando gostava de algo novo. David Bowie me apresentou a Kraftwerk. Eu os conheci e disse-lhes: “Vá dormir e ouça sua música!” Eles foram muito quietos e pensaram que eu estava lidando com isso, mas era o maior elogio que eu poderia fazer a alguém. Florian Schneider tinha bolas mentais para lançar aquelas músicas quando grande parte da música era “vender, vender, vender”. Eu confio nas pessoas que virão, que é a minha filosofia.

Nos anos 90, havia muita competição e conflito na música. Eu estava infeliz com minhas próprias coisas e muito baixo – fazendo um filme sombrio de Hollywood chamado The Crow 2 e me divorciando – então parei de ouvir qualquer coisa, exceto gente velha. Ouvir Miles Davis dormir me trouxe de volta.

Desejo de vida … Iggy no palco. Foto: Colin Young Wolf / Invision / Associated Press

Então Jarvis ligou para Coker em seu programa de rádio. Quando se tratava de fazer meu próprio show, eu queria que fosse contemporâneo. eu não quero ser quem – qual homem jovem. Agora toco 1.200 faixas por ano, de todos os continentes, então vou olhar nos jornais – o jornal jamaicano The Gleaner vai conduzir uma investigação de assassinato junto com o novo single de yardcore – e ouvir amigos.

Há quase um dogma de música baseada na repetição no programa – afinal, estou fazendo o que venho fazendo há um tempo. (Uma vez, alguém tentou ser sarcástico e disse: “Quantas vezes ele consegue cantar ‘Eu quero ser seu cachorro?’ Eu posso cantar até que acabe. Ser caras de verdade. Eu gosto de coisas que parecem agora e às vezes parecem melhor se eu tocá-los ao lado de alguma coisa. “Parece que sim, então vou tocar uma bateria de jazz ao lado de Goat Girl, e eles se complementam.

Estou farto de ouvir os meninos grandes dizerem que não se deve usar ferramentas artificiais. Se você é rico e tem garagem e carro, pode formar uma banda de rock. Mas existem pessoas por aí que usam sintetizadores para tocar guitarras, trompetes e respirações hipnóticas, e isso é muito legal. Se eu ouvir alguém dizer: “As coisas não estão tão boas quanto antes”, eu digo a eles para ouvir Musa Boyd Remix Baixo para Nubia Garcia. É música contemporânea fantasticamente sofisticada que atinge as cordas do coração. a partir de Filhos de Kemet para mim O cometa está chegandoExistem muitas coisas boas agora. Na minha idade, vale a pena permanecer curioso.

Iggy Pop acontece na sexta-feira, às 19h, na BBC 6 Music

Como disse a Dave Simpson