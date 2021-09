HBO quer atrair usuários Amazon Prime com um grande desconto

foto : Evan Agustini / Equipe ( Getty Images )

Como um gangster de Nova Jersey lutando para cuidar de sua família e, ao mesmo tempo, lutando contra seus problemas de saúde mental, a HBO está tentando fazer uma oferta irrecusável.

Após a perda de assinantes como resultado da decisão dos executivos de retirar a HBO dos canais Amazon Prime Video, Warner Media, a controladora da plataforma, caiu 50% fora da venda na frente será HBO Max Usuários tentando atraí-los de volta à plataforma.

de acordo com data finalO desconto pela metade vai valer de hoje até 26 de setembro e estará disponível para assinantes novos e antigos que acessaram a HBO por meio da Amazon. plataforma de canal. O negócio, que vai durar até seis meses, vai cortar o custo de uma assinatura mensal do HBO Max para $ 7,49 (HBO Max normalmente custa $ 15 por mês sem anúncios ou $ 10 por mês com anúncios).

em setembro. 15, HBO removido do serviço de canal de vídeo Amazon Prime – Resultado do arquivo Um acordo foi fechado pela empresa-mãe da HBOA WarnerMedia, anos antes, havia tentado encerrar o relacionamento como parte de uma tentativa de cortar o intermediário para que a HBO “possuísse” mais assinantes. Para o registro, HBO Max ainda estará disponível como um aplicativo no serviço Fire TV da Amazon – que difere dos canais da Amazon – mas a decisão de separar os usuários do canal de suas contas na HBO já levou ao cancelamento de quase 5 milhões de assinaturas, todas no nome da esperança de proteger o HBO Max. Como um ponto de entrada principal para futuros assinantes que desejam acessar seu conteúdo de transmissão.

É importante notar que o ponto crítico no acordo de colocação anterior era o fato de que permitia que a divisão de canais da Amazon mantivesse o controle sobre os dados de transmissão da HBO – o que não era totalmente compatível com a HBO. Às vezes, você só quer ser o chefe dos seus dados de assinatura, capital? Este afluente subúrbio de North Jersey simplesmente não é grande o suficiente para todas essas plataformas de streaming e suas duras guerras – e no final do dia, só pode haver um chefão na cidade. Em nome de Gabbagul oramos.