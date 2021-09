Alum Patrick Dempsey acusou ‘Grey’s Anatomy’ de ‘aterrorizar em grupo’ enquanto estava no elenco

Patrick Dempsey Enfrenta alegações de má conduta no setanatomia do instinto. “

o Ator de 55 anos Provavelmente mais conhecido por suas longas aparições no ABC drama médico Criado por autor famoso Shonda Rhimes Nas primeiras 11 temporadas do show como Dr. Derek Shepard, também conhecido como “McDreamy”.

Em seu próximo livro,How to Save a Life: The Inside Story of Gray’s AnatomyA escritora Lynette Rice falou sobre o tempo de Dempsey em seu set – e sua passagem, chocando fãs e figuras da indústria.

Para o livro, Rice deu mais de 80 entrevistas com o elenco e a equipe do show, tanto do passado quanto do presente.

O ex-produtor executivo James DeBarriott revelou em seu trecho The Hollywood Reporter.

Parriott gerou as duas primeiras temporadas do programa de sucesso antes de partir. Ele voltou na 11ª temporada para supervisionar a saída de Dempsey.

“Ele estava meio que intimidando o grupo”, lembra o CEO. “Alguns dos membros do elenco tinham todos os tipos de PTSD.”

Nem sempre foi assim, como em tantas outras entrevistas, o ator “encantado” foi descrito como “extremamente gentil e lindo”, “carismático” e “elegante”. A atriz Brooke Smith contou que ele estava ao lado dela e até mesmo a defendendo quando ela foi expulsa do show.

No entanto, na 11ª temporada, o centro da série parecia ter subido à cabeça do ator.

“Ele passou por uma situação no set em que sabia que poderia parar a produção e assustar as pessoas. A rede e o estúdio quebraram e tivemos sessões com eles”, explicou Barriott. “Acho que ele acabou de terminar o show. Ele não gostou da inconveniência de vir e trabalhar todos os dias. Ele e Shonda estavam na garganta um do outro.”

O ex-produtor executivo Jenin Renshaw relembrou a tensão entre Dempsey e sua co-estrela Ellen Pompeo, que interpretou sua esposa na tela. O produtor disse que Pompeo estava cansado das reclamações de Desby sobre seu tempo no set.

No entanto, Renshaw observou que, quando você lembra aos outros que os outros estão ambientados há mais tempo, o ator se acalma.

Outro membro da equipe de longa data admitiu que Dempsey tinha “Stick”, mas explicou que ele estava “miserável” e “não tinha ninguém com quem conversar” ao mesmo tempo, várias “atrizes desonestas” foram a Rhimes com reclamações sobre seu comportamento.

Dempsey também foi entrevistado para o livro e disse que seus lucrativos dias de pagamento eram um grande atrativo para sua sobrevivência, mas ele estava frustrado com a agenda exigente que o mantinha longe de sua família.

Renshaw se referiu à “gota d’água que quebrou as costas do camelo” quando testemunhou Reims [the behavior] em si.

Ela disse: “Shonda teve que dizer à rede: ‘Se ele não for, eu vou’. Ninguém queria que ele fosse embora porque era o programa. Ele e Elaine. Patrick é um amante. Ele está brincando, isso é o negócio.”

Sua saída foi complicada, e os escritores escreveram três histórias possíveis para acomodar sua ausência, optando por eliminar seu personagem.

“Acabou sendo decidido que apenas trazê-lo de volta seria muito difícil para o outro elenco”, disse Barriott. “O estúdio apenas disse que ia ser mais problemático do que valia a pena e decidiu seguir em frente.”

Representantes da ABC e Rhimes se recusaram a comentar, enquanto os representantes de Dempsey e Pompeo não responderam imediatamente ao pedido da Fox News para comentar.