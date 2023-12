Chris Rock e outros recusam ofertas para sediar o Globo de Ouro

CNN

Barbie e Ken provavelmente estarão no palco em Bolas douradas no próximo mês, mas os organizadores do evento tiveram dificuldade em encontrar alguém com “cintose” para sediar o evento.

Com as indicações ao Globo anunciadas na manhã de segunda-feira, a busca pelo apresentador ainda continua, apurou a CNN. Chris Rock, duas vezes apresentador do Oscar, estava entre os que recusaram ofertas para sediar a cerimônia de 7 de janeiro, disse à CNN uma fonte familiarizada com as negociações, assim como pelo menos quatro outros comediantes.

Um representante do Rock não quis comentar.

Rock, que também foi convidado para apresentar o Globo de Ouro anterior, participou pela última vez de uma grande cerimônia de premiação em 2022, quando… Tapa famoso No Oscar para Will Smith por contar uma piada fazendo referência à batalha de Jada Pinkett Smith com uma megera. Rock provavelmente será indicado na próxima cerimônia na nova categoria de Melhor Performance em Comédia Stand-Up na Televisão por seu especial da Netflix “Chris Rock: Selective Outrage”.

Outra potencial indicada por sua atuação na série “Beef” da Netflix, Ali Wong, também foi convidada para apresentar o Globo, disse uma fonte familiarizada com o assunto à CNN. Como mencionei pela primeira vez antes demônio, Wong recusou a festa, disse a fonte.

Dia Depasopil/WireImage/Getty Images Ali Wong, aqui em novembro, foi convidado para apresentar o Globo de Ouro em janeiro.

Um representante de Wong não quis comentar.

Will Arnett, Sean Hayes e Jason Bateman, co-apresentadores do podcast “SmartLess”, rejeitaram uma oferta conjunta para administrar o The Globes, disseram à CNN duas fontes familiarizadas com o acordo.

Um representante da SmartLess não quis comentar.

Se o trio tivesse dito sim, teria sido a primeira vez que haveria três apresentadores no Globes desde que Louis Gossett Jr., Leslie Nielsen e Jane Seymour co-apresentaram o show em 1993. A maioria das 81 cerimônias do estridente jantar anual já foi realizada. desapareceu. Nenhum apresentador, mas os Globos parecem atrair mais conversa quando têm um… ou dois.

Há pouca esperança de que Amy Poehler e Tina Fey, que co-apresentaram o Globo quatro vezes e receberam elogios da crítica, retornem. Ambos têm isso Eu prometi antes Eles terminaram a festa.

Aparentemente, eles estavam falando sério.

Imagens Getty Amy Poehler e Tina Fey co-organizaram quatro cerimônias do Globo de Ouro.

“Eles nunca farão isso (de novo)”, disse uma fonte próxima a Poehler e Fey à CNN esta semana. “Eles terminaram.”

Um porta-voz do Globo de Ouro não quis comentar, mas uma fonte familiarizada com a pesquisa disse que há “três conversas muito sérias” ocorrendo com potenciais anfitriões.

Este ano, os Globes estão se mudando para um novo centro de transmissão na CBS. Um resultado possível, é claro, é a CBS escalar uma de suas estrelas para o papel por três horas de distribuição gratuita. É uma abordagem que a NBC adotou várias vezes como a casa de transmissão anterior do Globes, selecionando talentos da comédia da rede como Jimmy Fallon, Seth Meyers e Andy Samberg como apresentadores do evento. Na ABC, a estrela da rede Jimmy Kimmel retorna para apresentar o Oscar em março próximo pela quarta vez.

A recusa de talentos em sediar uma grande premiação não é incomum e certamente não é exclusiva do Globo. Para um comediante promissor, um show pode ser a oportunidade de uma vida, mas para um veterano experiente, com toda a preparação e reações imediatas – muitas vezes negativas -, o suco simplesmente não vale a pena.

“É um trabalho ingrato”, disse um publicitário famoso à CNN.

“Não vale a pena”, disse outro publicitário sênior sobre a realização de cerimônias de premiação. “Há muita política. Não é fácil e não é mais divertido.”

Embora o anfitrião da cerimônia dos Globos de semanas permaneça em dúvida, o salão de baile do Beverly Hilton pode contar com a participação de possíveis indicados Leonardo DiCaprio, Robert DeNiro, Martin Scorsese, Margot Robbie, Ryan Gosling, Meryl Streep, Selena Gomez, Emma Stone, Natalie Portman , Jennifer Aniston e Quinta Bronson. O Globo de Ouro marcará o início de uma temporada de premiações lotada, à medida que a indústria do entretenimento pretende trazer o brilho, o glamour e a celebração de volta a Hollywood, depois que duas greves interromperam a maior parte da produção durante a maior parte de 2023.

CNN O Golden Globe Awards passará da NBC para a CBS este ano, depois que a organização por trás do evento for reformulada.

Os Globos de Ouro também continuam trabalhando para superar o escândalo surgido em 2021, quando… Los Angeles Times Documentou a falta de membros negros na Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, que entregou os prémios, e potenciais transgressões éticas relacionadas com a influência descomunal da sua lista de 87 jornalistas internacionais.

a Um grupo de propaganda A HFPA apelou a “mudanças profundas e duradouras” devido à sua “prática generalizada de comportamento discriminatório, falta de profissionalismo, violações éticas e alegada corrupção financeira”. Eles também aconselharam seus talentos a boicotar o evento e NBC recusou-se a transmitir Transmitir em 2022.

Desde então, a HFPA se desfez e o Globo de Ouro recebeu nova propriedade, com Dick Clark Productions e Eldridge Industries assumindo o controle do show. As mudanças acalmaram os apelos aos protestos desta vez, de acordo com vários publicitários de Hollywood que falaram com a CNN e disseram que os seus clientes celebridades estão entusiasmados por participar no Globe Awards no próximo mês.

O fato é que o show da NBC em janeiro passado (apresentado por Jerrod Carmichael) sofreu uma derrota Segunda classificação mais baixa sempre com 6,3 milhões de espectadores no total, uma queda de 26% em relação ao Globe Awards anterior transmitido pela televisão. O evento provavelmente poderia contar com a ajuda de um dos anfitriões renomados para torná-lo melhor… se os organizadores puderem encontrar um.