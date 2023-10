Miguel Cabrera e Terry Francona encerram suas carreiras no Hall da Fama

Serviços de notícias da ESPN4 minutos para ler

O melhor último jogo de Miguel Cabrera com os Tigres Reviva todos os momentos honestos do último jogo de Miguel Cabrera como o Detroit Tigers.

DETROIT– Miguel Cabrera acertou um backhander, pisou na primeira base e sorriu na oitava entrada no último jogo de sua carreira, quando o Detroit Tigers derrotou o Cleveland Guardians por 5 a 2 no domingo.

A partida também marcou o fim da carreira do técnico do Guardians, Terry Francona. Francona, que levou Boston a dois títulos da World Series, está programado para se aposentar esta semana.

Hoje pertence a Cabrera, disse Francona.

Eu certamente fiz.

O único jogador a ganhar a Tríplice Coroa em mais de meio século fez 0 a 3 com uma caminhada em sua última aparição no plate. Ele fez sua primeira aparição da temporada na primeira base, onde foi o único jogador em campo por alguns minutos, enquanto jogadores de ambos os times demonstravam respeito por um dos maiores jogadores de todos os tempos.

O defensor externo do Guardians, Stephen Cowan, acertou um chute certeiro que Cabrera parou sem precisar se mover muito para fazer uma saída sem ajuda, arrancando outro rugido da multidão e desencadeando uma onda de emoções para ele.

Cabrera cobriu o coração com o chapéu e olhou para o céu azul.

Miguel Cabrera reage após seu último jogo, uma vitória do Detroit Tigers sobre o Guardians. Foto de Nick Antaya/Getty Images

Seus filhos foram a campo com o técnico do Tigers, AJ Hinch, para abraçá-lo. Depois que toda a equipe, inclusive os arremessadores, o abraçou no bullpen, Cabrera usou o braço direito para enxugar as lágrimas dos olhos.

Os filhos de Cabrera – Isabella, Pressel e Christopher – lançaram cada um um primeiro arremesso cerimonial para o pai antes do jogo, e seu filho lançou o 12 vezes All-Star enquanto caminhava até a área do batedor pela primeira vez.

A multidão com ingressos esgotados, que incluía alguns milhares de pessoas com ingressos em pé, levantava-se e gritava cada vez que Cabrera aparecia.

Mesmo depois de ele ter rebatido nos dois primeiros jogos e ter acertado um pop-up fraco no terceiro, 41.425 torcedores torceram por um dos jogadores mais populares da história do esporte profissional em Detroit.

Havia muito o que gostar.

Cabrera se tornou o único vencedor da Liga Principal de Beisebol desde 1967 em 2012, quando foi eleito o Jogador Mais Valioso nos primeiros dois anos consecutivos durante uma seqüência de três títulos consecutivos de divisão e quatro títulos consecutivos de divisão.

Ele se juntou a Hank Aaron e Albert Pujols no ano passado como os três jogadores da história do beisebol com 3.000 rebatidas, 500 home runs e 600 duplas.

A estrela do Atlanta Braves, Ronald Acuna Jr., descreveu Cabrera como o “deus venezuelano do beisebol”.

Cabrera, de 40 anos, tem sido letal nos últimos anos, lutando para se manter saudável e ficando muito aquém dos números impressionantes que tinha no seu auge.

Os Tigers mantiveram a multidão feliz no início do jogo, marcando uma corrida em cada uma das três primeiras entradas em um single de Kerry Carpenter, um double de Javier Baez e uma rebatida de base de Andy Ibanez.

O Cleveland reduziu a desvantagem para 3-1 no quarto, em um home run de Brian Roque, e conseguiu duas corridas no campo único de Tyler Freeman para a esquerda, no quinto. No primeiro inning, Matt Ferling restaurou a vantagem de três corridas do Detroit com um home run de duas corridas.

A Associated Press contribuiu para esta história.