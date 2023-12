Helicópteros da Marinha dos EUA afundam três barcos Houthi “em legítima defesa” no Mar Vermelho

Helicópteros da Marinha dos EUA do USS Eisenhower e do USS Gravely responderam a um pedido de socorro da Maersk Hangzhou. O navio Hangzhou, com bandeira de Cingapura, emitiu um pedido de socorro por volta das 6h30, horário local, relatando o ataque de quatro pequenos barcos pertencentes aos Houthis. ARQUIVO – Um canhão de armas defensivas Phalanx CIWS de 20 mm é montado no destróier USS Gravely da Marinha dos EUA em 14 de março de 2023. Os militares dos EUA disseram no domingo, 31 de dezembro de 2023, que abateu dois mísseis balísticos antinavio disparados pelos Houthis do Iêmen em um navio porta-contêineres. Os Houthis no Mar Vermelho. O Comando Central disse que uma equipe de segurança contratada a bordo do navio respondeu ao fogo. O comunicado afirma que os helicópteros norte-americanos do porta-aviões USS Dwight D. Eisenhower e Gravely responderam ao pedido de socorro e, enquanto emitiam avisos verbais aos atacantes, as tripulações dos pequenos barcos abriram fogo contra os helicópteros utilizando armas ligeiras.

De acordo com o Comando Central, “pequenos barcos, vindos de áreas controladas pelos Houthi no Iêmen, abriram fogo contra tripulantes e armas pequenas no Maersk Hangzhou, chegaram a 20 metros do navio e tentaram embarcar no navio”.

O tiroteio no Mar Vermelho: como se desenrolou

Barcos Houthi, armados com armas de tripulação, aproximam-se a 20 metros do navio Maersk. Helicópteros dos EUA emitiram advertências verbais, mas os barcos Houthi abriram fogo, levando a uma troca violenta.

“No processo de emissão de chamadas verbais aos pequenos barcos, os pequenos barcos abriram fogo contra os helicópteros dos EUA com tripulação e armas ligeiras”, diz o Comando Central.

O pessoal de serviço a bordo dos helicópteros da Marinha respondeu ao fogo, afundando três dos quatro pequenos barcos e matando os tripulantes. O quarto barco foge da área.

Impacto no transporte e na segurança globais

O confronto marca o 23º ataque Houthi em seis semanas, levantando preocupações para as empresas que atravessam o Mar Vermelho. A Maersk está a suspender temporariamente as operações de transporte durante 48 horas, para avaliar a situação de segurança, uma vez que os incidentes levam alguns a desviar a rota em torno do Cabo da Boa Esperança. Os Estados Unidos estabeleceram a Operação Prosperity Sentinel, uma força-tarefa naval que garantiu a passagem segura de navios comerciais.

Os Houthis, o conflito e as repercussões globais

Os ataques Houthi estão a aumentar em meio aos conflitos no Médio Oriente, com implicações para as rotas marítimas globais. O incidente destaca a intersecção de crenças pessoais, implicações da indústria e o poder das mídias sociais no mundo interconectado de hoje.

Os militares dos EUA não dirigiram ataques directos contra os Houthis no Iémen, por medo de uma escalada que pudesse levar a inflamar a guerra em Gaza, no Médio Oriente.