Caos nas viagens na véspera de Ano Novo, com centenas de trens cancelados e passageiros alertados contra viagens

Os planos dos passageiros para a véspera de Ano Novo foram desorganizados depois que centenas de trens foram cancelados em todo o país, enquanto os clientes do Eurostar enfrentavam ainda mais caos nas viagens.

As inundações e a falta de pessoal levaram ao cancelamento ou atraso dos serviços ferroviários, com avisos de que as perturbações poderiam ser agravadas pelo mau tempo.

Isso aconteceu enquanto milhares de clientes do Eurostar – cujos trens foram cancelados no sábado devido à inundação do túnel – lutavam para conseguir um assento depois que os serviços foram retomados na manhã de domingo.

Embora ambos os túneis tenham voltado a funcionar, o caos nas viagens aumentou, com até 36.000 clientes em atraso, mas sem serviços adicionais em operação.

Passageiros esperavam no saguão da entrada do Eurostar na Estação Internacional St Pancras no sábado (fio PA)

Quando o primeiro trem Eurostar saiu do Aeroporto Internacional de St Pancras, em Londres, pouco depois das 8h, com destino a Paris, alguns passageiros estavam na fila da estação para tentar reservar passagens.

Maes Bert e Levins Neely, ambos de 45 anos, estavam em uma fila enorme para comprar passagens, na esperança de conseguir lugar no trem de volta a Bruxelas no domingo, para que pudessem aproveitar a contagem regressiva do Ano Novo com suas duas filhas depois que o trem de sábado foi cancelado.

“Nossos ingressos foram cancelados ontem, então se você quiser um novo ingresso, terá que esperar aqui e espero que consiga um, e espero que voltemos para casa hoje, mas não tenho certeza se há ingressos, então nós ' vou ter que esperar”, disse Burt. E ele espera e espera, mas não vai mais longe, demora muito.

Mace Bert, 45, e seu parceiro Levins Neely, 45, de Bruxelas, esperam voltar para casa, para a filha, a tempo para o Ano Novo. (Lucas Comiskey/PA Wire)

Ele disse que eles estavam na fila há cerca de meia hora, acrescentando: “Ontem vocês poderiam (re)reservar suas passagens, mas tudo estava reservado para hoje, mas agora eles disseram que há mais lugares chegando para o trem, então agora esperamos que haja haja espaço para dois, caso contrário “É amanhã, mas não estamos em casa nas férias. Nossos filhos estão em casa.”

O cidadão francês Emilio Fernandez, 22, também voltou à delegacia no domingo com os pais, a irmã e o sobrinho Amani, de quatro anos.

“Deveríamos sair tarde (sábado), mas foi cancelado à tarde”, disse ele. Ficamos muito preocupados porque em primeiro lugar é importante voltarmos ao nosso país para lá celebrarmos o Réveillon, por isso ainda estamos muito preocupados porque não temos certeza se conseguiremos sair.

A Northern Trains emitiu um aviso de proibição de viagem datado de 31 de dezembro nas ligações de Manchester Victoria a Chester e Stalybridge, e de Manchester Piccadilly a Chester via Altrincham (Simão Calder)

Enquanto isso, em toda a rede local, a Northern Trains emitiu um aviso de proibição de viagem datado de 31 de dezembro nas ligações de Manchester Victoria a Chester e Stalybridge, e de Manchester Piccadilly a Chester via Altrincham.

Os passageiros também foram avisados ​​​​de que nenhum trem circulará nas rotas que ligam Preston a Colne, Bolton a Clitheroe e Lancaster a Morecambe no último dia do ano.

A empresa ferroviária suburbana disse: “Estaremos operando um serviço reduzido em todo o Noroeste devido à indisponibilidade de pessoal ferroviário”.

Os funcionários da Northern Trains baseados nos Peninos ocidentais não incluem um domingo em sua semana de trabalho, portanto, os serviços na véspera de Ano Novo – como em qualquer outro domingo – dependem de horas extras.

Em outros lugares, os cancelamentos de trens locais e de longa distância foram generalizados. O LNER, que liga Londres King's Cross a Yorkshire, nordeste da Inglaterra e Escócia, cancelou ou reduziu mais de 20 trens intermunicipais na véspera de Ano Novo.

Na linha Thameslink que atravessa o centro de Londres, ligando Bedford e Luton a Gatwick e Brighton, a maioria dos comboios foi cancelada devido à falta de pessoal.

Os serviços noturnos regulares não funcionarão nas primeiras horas do dia de Ano Novo.

Inundações em York depois que o rio Ouse transbordou no sábado (Autoridade Palestina)

O Met Office alertou para a possibilidade de novas perturbações causadas pelo vento e pela chuva que varrem o Reino Unido.

Os meteorologistas disseram que os alertas de vento estavam em vigor até a meia-noite de domingo, com a possibilidade de alguns atrasos no transporte rodoviário, ferroviário, aéreo e marítimo.

Um alerta amarelo de chuva foi emitido para uma área no noroeste, incluindo Manchester, Blackburn, Burnley e Blackpool, das 18h de domingo às 6h de segunda-feira, com possibilidade de chuva de 30-40 mm localmente.

As rajadas de vento mais altas registradas até agora no domingo foram de 74 mph na Ilha de Wight, 64 mph em Mumbles, perto de Swansea, e 62 mph nas Ilhas Scilly.