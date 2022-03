Abertos concursos para as lojas TAP em Lisboa, Portugal

Expressões interessadas foram convidadas para 18 slots diários de companhias aéreas interessadas Lisboa Pertencendo à TAP Air Portugal (TP, Lisboa) Com desfecho previsto em junho de 2022. No entanto, a transportadora de sucesso só poderá usá-los no inverno de 2022.

Em dezembro de 2021, a Comissão Europeia concedeu a Portugal E EUR 2,55 bilhões (US$ 2,85 bilhões) em assistência à reestruturação da TAP para expandir a base existente no Aeroporto de Lisboa para proteger a livre concorrência.

O convite à apresentação de propostas foi lançado a 25 de fevereiro pelos consultores executivos Alcis Consultants, com sede em Berlim, que foram nomeados por curadores de supervisão para supervisionar a implementação dos compromissos de Portugal.

No entanto, nenhuma esperança de tal Ryaner (FR, Dublin Inc.) Pode ficar desapontado com o cronograma proposto para uma transferência rápida de slots, o licitante vencedor começará a usar os locais alterados em 30 de outubro de 2022 no início do inverno IATA 2022/2023.

É uma transportadora de baixo custo irlandesa Aumenta a pressão sobre a TAP As vagas devem estar disponíveis até o final de fevereiro. Ameaçou cancelar 20 rotas de Lisboa este verão e reduzir o número dos seus voos aí estacionados se a TAP não libertar os seus slots não utilizados até ao final do mês.

De acordo com as orientações emitidas pela Alcis Consultants, a TAP deverá disponibilizar slots que correspondam a slots competitivos de até 20 minutos para curtas distâncias e 60 minutos para voos de longo curso. Se a janela de tempo correspondente não tiver slots TAP, ela mudará os locais mais próximos do horário solicitado. Os horários de chegada e partida serão tais que permitam a circulação de ar razoável pelo competidor.

Não há necessidade de alterar o TAP:

Mais de um assento antes de 0800L (0800Z) por aeronave;

Mais da metade do total de slots de solução antes de 1200L (1200Z);

Mais slots antes de 2000L (2000Z) menos um slot por voo para distâncias mais curtas do que o espaço total de alívio.

Se nenhuma companhia aérea for selecionada para receber os slots, a Alsis Advice fará outra chamada antes do processo geral de alocação de slots para o verão de 2023. Os processos licitatórios subsequentes serão convocados até que o número total de vagas seja alterado até 31 de dezembro. , 2025.

A Comissão Europeia avaliará todos os projetos. Este processo envolve duas etapas:

As transportadoras aéreas devem manifestar interesse dentro de determinados critérios de elegibilidade até 24 de março de 2022;

Os candidatos elegíveis devem enviar suas propostas completas até 12 de maio de 2022.

Para se qualificar, as companhias aéreas interessadas devem:

União Europeia (UE) / Espaço Económico Europeu (EEE) – ser titular de uma licença de exploração (OL) válida emitida pelo Estado Membro e não filiada à TAP;

Mais de 250 milhões de euros (280 milhões de dólares) podem não receber refinanciamento Covid-19;

Prometem operar o número de aeronaves propostas em Lisboa até ao final de 2025.

Entre outras coisas, a CE dá prioridade às companhias aéreas que oferecem:

A maior capacidade de assentos da aeronave sediada em Lisboa até final de 2025; E

Serve um grande número de destinos a partir de Lisboa por voos diretos até ao final de 2025.

Curiosamente, se houver licitações apertadas, Bruxelas priorizará a proposta melhor avaliada pela TAP – se forem transparentes, qualquer critério pode ser usado a seu critério.

A Comissão pretende tomar uma decisão até a semana de 13 de junho de 2022, após a qual os consultores emitirão um pedido de confirmação do potencial vencedor. A TAP apresentará uma minuta de contrato de transferência de slots ao licitante mais bem classificado durante a semana de 20 de junho de 2022, assinando o contrato para a semana de 25 de junho de 2022. “O acordo final de transferência de slot será assinado dentro de seis semanas [June 13] Solicite confirmação, TAP Air Portugal e salve em caso de adiamento expressamente aprovado pelo Compensador”, afirmam as orientações.