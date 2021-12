Call of Duty ganhou US $ 3 bilhões em 2020, então é claro que a Activision Blizzard está deixando o controle de qualidade

Um dos estúdios responsáveis ​​por Chamada à açãoSeu sucesso é demitir testadores de controle de qualidade que supostamente ganham US $ 17 por hora por seu trabalho na franquia Activision Blizzard disse Ele arrecadou US $ 3 bilhões em 2020. Raven Software, conhecida por seu trabalho em Call of Duty: Cold War Black Ops E CoD: Warzone Ela já dispensou um terço de seus testadores de controle de qualidade contratados, de acordo com relatórios por Kotaku E Washington Post.

Austin O’Brien, gerente associado da comunidade da Raven, disse que os membros da equipe eram Eles são convidados para reuniões individuais Saber se eles ainda terão um emprego ou não até 28 de janeiro. Até agora, a empresa supostamente demitiu cerca de um terço de seus testadores de controle de qualidade, ou cerca de uma dúzia de pessoas, mas mais podem vir.. o post Um empreiteiro anônimo cita Raven dizendo: “Disseram a todos: ‘Você não fez nada de errado, depois de receber as más notícias.'”

A Better ABK, um grupo de defesa dos funcionários, Ele diz Vários funcionários se mudaram para Wisconsin para conseguir o emprego, sem receber ajuda da Activision Blizzard. O’Brien também chilro Que a empresa estava prometendo aos membros da equipe que eles receberiam aumentos depois que a Activision (dona da Raven) concluísse a reestruturação dos salários, e isso poderia acontecer de uma forma implacável: Kotaku Relatórios Os trabalhadores que permaneceriam receberiam um aumento de $ 17 a $ 18,50 a hora, junto com melhores benefícios e bônus.

Essas pessoas foram convidadas a se mudar para Madison, Wisconsin, para trabalhar aqui. Agora eles estão desempregados em 28 de janeiro. Nossa equipe de garantia de qualidade faz um trabalho incrível, mas isso não só aumentará a carga de trabalho, mas também esmagará o moral. Se algum amigo na indústria tiver vagas, compartilhe-as. – Austin O’Brien (@eyyohbee) 3 de dezembro de 2021

Bloomberg Repórter Jason Schreyer chilro Que alguns dos testadores com quem ele falou não saberão de sua condição até a próxima semana, o que provavelmente significa que eles terão que aturar um fim de semana desconfortável antes de descobrir se devem tirar férias à procura de emprego. Um teste de controle de qualidade para o estúdio chilro Eles não saberão até terça-feira, e Kotaku Você mencionou que os desenvolvedores do estúdio aprenderam sobre as demissões boca a boca, ao invés de um anúncio oficial.

Estive em contato com cerca de meia dúzia de testadores Raven esta noite. A empresa informa individualmente se haverá desligamento ou não. Mas alguns não têm reuniões agendadas até a próxima semana, então eles partem para o fim de semana sem saber se ainda têm empregos. – Jasonschreier (@jasonschreier) 4 de dezembro de 2021

A Activision Blizzard mostrou um padrão de demissões em meio a negócios em expansão, como Kotaku apontando para. Em 2019, a empresa Demitindo cerca de 8 por cento de seus funcionários Depois que o CEO Bobby Kotik anunciou que seus resultados financeiros de 2018 foram os melhores da história da empresa. Em junho, Kotick Ele teria recebido $ 155 milhões Após a votação dos acionistas – alguns meses antes disso, a empresa Demissão de cerca de 50 funcionários que administraram os eventos, dando a eles uma indenização por demissão de três meses e vales-presente de $ 200 do Battle.net. Relatórios Gamesindustry.biz quem – qual Call of Duty: Vanguard, um jogo feito pela Sledgehammer Games e publicado pela Activision, foi o segundo maior jogo lançado em 2021.

Activision Blizzard Recentemente no centro das atenções Más condições de trabalho e falta de ação Alegações frequentes de abuso e abuso sexual da equipe. Também há alegações de que Kotick sabe sobre os problemas há anos e tem seu próprio histórico de assédio. Em menos de uma semana, a empresa deve lançar uma expansão de Call of Duty: Zona de Guerra que se conectam a vanguarda.

Activision não respondeu a A beiraPedido de comentário.