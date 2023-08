O iPhone SE de quarta geração contará com um botão de ação semelhante ao iPhone 15 Pro, entre muitas outras novidades importantes, de acordo com o vazador conhecido como “Unknownz21”.



No início desta semana, o vazador descrito o ‌iPhone SE‌ de quarta geração como um “derivado efetivo do iPhone 14”, ecoando relatórios anteriores de analistas como Ming-Chi Kuo, da Apple.

no último twittarUnknownz21 fornece alguns novos detalhes sobre o próximo iPhone de baixo custo da Apple e reitera que seu design será baseado no ‌iPhone 14‌. O dispositivo aparentemente terá uma porta USB-C, afastando o ‌iPhone SE‌ do Lightning pela primeira vez. Ele também apresentará o Face ID, dissipando os rumores anteriores de que o ‌iPhone SE‌ poderia manter o botão Touch ID.

Mais interessante, eles afirmam que o dispositivo terá um botão de ação como o iPhone 15 Pro e ‌iPhone 15 Pro‌ Max. Essa seria uma distinção clara entre o ‌iPhone SE‌, o iPhone 15‌ e o iPhone 15‌ Plus, que não devem oferecer esse recurso. O ‌iPhone SE‌ manterá uma única configuração de câmera traseira como o modelo atual.

No início desta semana, foi relatado que os fabricantes estão licitando para receber pedidos da Apple para painéis de exibição OLED de quarta geração para o iPhone SE‌, que será uma atualização significativa em relação à tela LCD do modelo atual. Acredita-se também que a próxima geração do ‌iPhone SE‌ esteja entre os primeiros a apresentar o modem 5G dedicado há muito tempo. Não é esperado para ser lançado até 2025.