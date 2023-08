Wordle #785 de hoje Dicas, pistas e respostas para domingo, 13 de agosto

Imagens SOPA/LightRocket via Getty Images

Domingo preguiçoso chegou, embora eu planeje caminhar, limpar e, em geral, ficar ocupado. Eu estava muito preguiçoso no sábado, então tenho que equilibrar esse dia.

Equilíbrio em tudo. É isso que eu busco na vida. Nem sempre dá certo, mas parece um objetivo digno.

Além disso, sempre há muito o que fazer! Os projetos nunca param. No momento em que a casa é limpa, ela fica bagunçada novamente. Eu termino um item da minha lista de verificação e outro levanta sua cabeça feia. Mas chega de aperto! Vamos Wordle!

Como resolver Wordle hoje

dica: Uma raiva terrível.

Dica: Esta palavra tem apenas uma vogal.

Crédito: Eric Kane

Veja o WordPress #784 de ontem aqui.

Análise do Wordle Bot

Basicamente, cheguei o mais perto possível do palpite de abertura favorito do Wordle Bot – a lista – sem realmente usar a palavra. iceberg Foi quase tão bom para os meus gols hoje, o que me deixa com apenas dois palpites: raiva E hesitante.

Bem, eu estava hesitante usar hesitante Então eu fui com raiva Em vez disso, e tive sorte porque era Wordle! Muitas pessoas adivinham ardósia Como palpite de abertura, isso depende apenas de você raiva já que remove ‘L’ hesitante da lista de possíveis soluções. Um monte de gente vai pegar o Wordle no Guess #2, em outras palavras.

resultado de hoje

Eu ganho 2 pontos por adivinhar 2 e zero por empatar o Wordle Bot para um total geral de 2. Huzzah!

A origem da palavra Wordle hoje

A palavra “ira” se origina do inglês antigo “wrǣððu” (pronunciado como “wrayth-thoo”), que significa “ira” ou “raiva”. Está relacionado com outras línguas germânicas, como o alemão antigo ‘reid’, o nórdico antigo ‘rier’ e o gótico ‘wres’, todos os quais também significam ‘raiva’ ou ‘raiva’. tem sido usado em inglês desde o início da Idade Média e manteve seu significado de raiva intensa ou raiva ao longo de sua história. As origens da palavra provavelmente estão relacionadas à natureza emocional e expressiva da linguagem e comunicação humanas e evoluindo ao longo do tempo para transmitir o conceito de fortes emoções negativas.

Jogue Wordle competitivo contra mim!

Eu tenho jogado um jogo brawler de PvP Wordle contra meu inimigo Wordle, mas. Agora você deve jogar contra mim! Eu posso ser seu oponente! (E seu prático guia Wordle, é claro). Você também pode Jogue contra um bot se você tiver uma assinatura do New York Times.

Aqui estão as regras:

1 ponto Para uma palavra em 3 palpites.

Para uma palavra em 3 palpites. 2 pontos Para obtê-lo em dois palpites.

Para obtê-lo em dois palpites. 3 pontos Para obtê-lo em um palpite.

Para obtê-lo em um palpite. 1 ponto para me bater

para me bater 0 pontos Para obtê-lo em 4 palpites.

Para obtê-lo em 4 palpites. -1 ponto Para obtê-lo em 5 palpites.

Para obtê-lo em 5 palpites. -2 pontos Para obtê-lo em 6 palpites.

Para obtê-lo em 6 palpites. -3 pontos por sua perda.

por sua perda. -1 ponto por me perder

Você pode manter uma contagem contínua de sua pontuação, se essa for a sua jam, ou apenas jogar dia após dia, se preferir.

