A The Pokémon Company está pensando em como garantir jogos Pokémon de qualidade, mantendo o ritmo de seu lançamento

Como você sem dúvida sabe, Pokémon Scarlet/Violet foi lançado com uma cobertura de imprensa positiva, juntamente com muitas críticas construtivas. Obviamente, os jogos poderiam ter demorado um pouco mais para se desenvolver, já que eram tecnicamente meticulosos no primeiro dia. Os fãs ecoaram esse sentimento, implorando à Pokémon Co para trabalhar em patches para corrigir uma série de problemas.

Pokémon Scarlet/Violet chegou ao estado com os fãs de Pokémon falando sobre a qualidade geral dos jogos Pokémon recentes, com muitos dizendo que a Pokémon Co. Você tem que desacelerar as coisas para garantir lançamentos de qualidade. Isso resultará em menos jogos de Pokémon ao longo dos anos, mas esperamos que sejam de maior qualidade.

Takato Utsunomiya, diretor de operações da The Pokémon Company, ouviu essas conversas entre os fãs. Em entrevista com Comicbook.comUtsunomiya se abriu sobre a ideia de diminuir o ritmo dos lançamentos para ajustar um pouco mais cada título que está por vir.