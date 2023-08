A atualização DLSS 3.5 da NVIDIA parece ser muito superior ao DLSS 3.1 no Cyberpunk 2077

O DLSS 3.5 da NVIDIA será lançado relativamente em breve, com Cyberpunk 2077 sendo o primeiro título AAA a usá-lo e agora temos um vídeo de comparação mostrando a enorme melhoria que a tecnologia traz com seus recursos de atualização superiores.

A NVIDIA melhorou a qualidade da imagem AI com DLSS 3.5, como visto no vídeo de comparação do Cyberpunk 2077

Ontem, a NVIDIA anunciou o lançamento de seu SDK DLSS 3.5, que também inclui arquivos DLL que podem ser facilmente trocados em qualquer jogo habilitado para DLSS. Mencionamos aqui todo o processo de inclusão do DLSS em um jogo DLSS, então verifique se você está planejando fazer isso sozinho. Como esperado, as comparações da nova tecnologia de atualização do DLSS 3.5 já foram feitas e demonstradas com a versão atual do DLSS 3.1.

Comparativo de mercado do YouTube, MxBenchmarkPC, um vídeo que mostra uma comparação entre DLSS 3.5 e DLSS 3.1 habilitado no Cyberpunk 2077. O vídeo também mostra DLSS 3.5 FG (Frame Generation), que também funciona sem FG habilitado na versão de atualização mais recente. O novo modelo de superamostragem parece ter recebido outro impulso de IA, como visto em uma seção do vídeo onde a cerca em gaiola mostra menos artefatos em comparação com DLSS 3.5 vs DLSS 3.1.1.

Fonte da imagem: MxBenchmarkPC

Este é apenas um aspecto do jogo em que o DLSS 3.5 está superando o DLSS 3.1 e podemos esperar mais melhorias assim que a versão final for lançada no início do próximo mês. É ótimo ver que a última atualização do DLSS não apenas reconstrói os raios, o que é sem dúvida o maior recurso da nova versão. A nova tecnologia Ray Reconstruction não só trará recursos aprimorados de GI e RT aos jogos que os suportam, mas também beneficiará o desempenho.

No momento, a tecnologia dentro do mecanismo deve estar habilitada para que funcione, portanto, trocar os arquivos DLSS não fará com que funcione, mas manteremos você atualizado sobre nossas impressões sobre a tecnologia assim que estiver disponível.

fonte de notícias: Sebastião Castellanos